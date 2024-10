Wolf grijpt bij daglicht veulen in Gelderland

Eind vorige maand werd in Wekerom een pony gedood door een wolf en dinsdagochtend was het in de Gelderse plaats opnieuw raak. Nu werd in een weiland in Wekerom (gemeente Ede) een Shetland veulen slachtoffer van een wolf. Daar waren meerdere mensen, waaronder een buurvrouw en langsfietsende kinderen, getuige van.

Volgens Miranda Boels-Smolders, buurvrouw van de getroffen pony-eigenaar, liepen er drie Shetlandpony’s en een ezel in het weiland. De ezel is er volgens haar bijgezet omdat een wolvenconsulent van de provincie heeft gezegd dat dit dier wolven afschrikt. Boels-Smolders plaatste onderstaand bericht over het tragische voorval.