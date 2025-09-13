Wolf opgenomen in Beierse jachtwetgeving

Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

De Duitse paardensport- en fokkerijorganisatie FN heeft positief gereageerd op het besluit van de Beierse ministerraad om de wolf op te nemen in de jachtwetgeving van de deelstaat. De Beierse regering geeft hiermee een duidelijk signaal af aan de federale regering om de nodige wijzigingen in de natuurbeschermingswetgeving door te voeren.

Door Eline Korving

“Het besluit van Beieren maakt duidelijk dat het huidige wettelijke kader van de federale overheid niet toereikend is om de gerechtvaardigde belangen van veehouders en paardenhouders te waarborgen”, aldus Dr. Klaus Miesner, directeur Fokkerij van de FN. “Met het besluit van de Beierse ministerraad spreekt nu nog een deelstaat zich uit voor de dringende noodzaak van rechtszekere en praktisch toepasbare regelingen voor een actief wolvenbeheer op federaal niveau.”

Oplossingen

Samen met veertien andere aangesloten verenigingen maakt de FN zich momenteel sterk om via de Aktionsbündnis Forum Natur (AFN) in Berlijn tot oplossingen te komen die de belangen van de landbouw, de paardenhouderij en de natuurbescherming met elkaar in overeenstemming brengen.

Bron: Hooforia/Horses.nl

