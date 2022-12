Wolf verdeelt Kamer en coalitie

Ondanks de opmars van de wolf komt de Tweede Kamer veehouders die vrezen voor de veiligheid van hun vee niet tegemoet. Een motie van de Partij voor de Dieren die oproept om het roofdier actief te beschermen, kreeg vorige week steun van een meerderheid.

Daartegenover stond een voorstel van BBB en JA21 om de beschermingstatus van de wolf te verlagen. Deze kreeg onvoldoende steun.

Niet tornen aan beschermde status

De voorstellen verdelen niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de coalitiepartijen. Zo stemden D66 en ChristenUnie mee met de Partij voor de Dieren die vindt dat de wolf een verrijking is van de Nederlandse biodiversiteit. Daarom dringt de partij er bij het kabinet op aan om niet aan de beschermde status van het dier te tornen.

Overlast en schade voorkomen

VVD en CDA waren het eens met de andere motie waarin juist wel wordt gepleit voor soepelere beheersmaatregelen om overlast en schade door de wolf te voorkomen. De indieners van de motie wezen er tevergeefs op dat zowel het Europees Parlement als de provincie Friesland voorstellen de wolf een lagere beschermingsstatus te geven.

Nieuw wolvenplan

Vanuit de provincies wordt gewerkt aan het nieuwe Interprovinciaal wolvenplan dat het huidige vervangt. Naar verwachting wordt dat voor de zomer van 2023 gepubliceerd. Dat antwoordde minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof op Kamervragen van Caroline van der Plas van BBB.

Vertraging

“Het Interprovinciaal wolvenplan is door de provincies in concept voorgelegd aan stakeholders in het Landelijk Overleg Wolf. De reacties worden door BIJ12 verwerkt. De totstandkoming heeft enige vertraging opgelopen”, zegt Van der Wal.

Bron: Nieuwe Oogst