Wolven doodden 2445 landbouwdieren in 2024, 27 keer wolvenschade bij pony’s en paarden

BIJ12 heeft gisteren een voortgangsrapportage over wolven in Nederland gepubliceerd. In 2024 werd de wolf 2.380 keer (zeker) waargenomen in Nederland en richtte hij veel schade aan: de 795 aanvallen kostten 2.445 landbouwdieren (90% daarvan schapen) het leven. In 2024 werd 27 keer vastgesteld dat pony's en (mini)paarden waren aangevallen door een wolf en daarbij werden gedood op gewond raakten, in totaal gaat het daarbij om meer dan 30 pony's en (mini)paarden.

Volgens BIJ12 leven er op dit moment elf wolvenroedels in Nederland, vorig jaar waren dat er nog negen. “In Nederland leven momenteel 11 wolvenroedels, een solitaire wolvin en doorlopend enkele zwervende wolven. Niet al deze wolven worden elke periode met DNA aangetoond. In de periode van medio mei tot medio oktober 2024 zijn in Nederland in totaal 56 verschillende wolven genetisch aangetoond. Daarvan zijn 13 wolven voor het eerst aangetroffen in Nederland. De overige 43 wolven zijn al eerder in Nederland aangetoond met DNA. Dit zijn gevestigde wolven of zwervende wolven zonder een vast territorium”, meldt BIJ12.

100 wolven en minstens 56 welpen

Het aantal wolven wordt veel hoger geschat dan de 56 wolven die met DNA zijn geïdentificeerd in 2024. Experts schatten dat er richting de honderd wolven in Nederland leven op dit moment.

De wolven hebben zich in het afgelopen jaar ook in nieuwe gebieden gevestigd (Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei Noord) en in 2024 werden minstens 56 welpen geboren (vastgesteld met wildcamera’s). Geschat wordt dat ongeveer de helft van die welpen het eerste jaar niet overleeft.

23 wolven gingen dood in 2024, daarvan werden er 19 overreden en zijn er twee gevonden met bijtsporen (en dus waarschijnlijk gedood door een soortgenoot).

Vanaf 2015 tot en met medio oktober 2024 is er in Nederland DNA aangetoond van in totaal 158 verschillende wolven.

2.445 overleden landbouwdieren

Het aantal wolven in Nederland neemt dus toe, en daarmee ook de schade die zij aanrichten. In 2023 viel de wolf nog 426 keer landbouwdieren aan, vorig jaar was dat 795 keer. De meeste schademeldingen waarbij wolf is bevestigd (37,2%), vonden plaats in de wintermaanden (december, januari, februari).

“Van de 897 opgevolgde meldingen werd bij 770 van deze meldingen wolf via DNA-analyse aangetoond. Tot nu toe is bij 25 meldingen later beoordeeld dat wolf niet uit te sluiten valt. Dit komt erop neer dat in 88,6% van alle opgevolgde meldingen wolf is aangetoond of niet uit te sluiten is. Van tot nu toe 88 meldingen is beoordeeld dat de schade niet door wolf komt. Er zijn 14 meldingen uit 2024 nog in behandeling.”

Als gevolg van de aanvallen overleden 2.445 landbouwdieren (deels omdat zij ingeslapen moesten worden) en in totaal werd tot nu toe 660.000 euro uitgekeerd om de wolvenschade uit 2024 te compenseren.

Bijna 2.000 keer wolvenschade

In de periode van 2015 tot en met 2024 heeft BIJ12 in totaal 2.314 meldingen ontvangen van vermoedelijke wolvenschade. Van de opgevolgde meldingen bleek het in totaal bij 1.828 meldingen te gaan om wolvenschade, of was wolvenschade niet uit te sluiten.

Geen wolvenwering

Bij bijna 90 procent van de schadegevallen was geen goede wolvenwering aanwezig, meldt BIJ12. “Van de 795 bevestigde wolvenschademeldingen uit 2024, was in minimaal 89,8% van de gevallen geen sprake van preventieve maatregelen zoals beschreven in de adviesnorm Faunaschade PreventieKit Wolven (FPK). Bij 3,0% van de meldingen was wel gepoogd preventieve maatregelen volgens de adviesnorm te nemen, maar zijn er gebreken geconstateerd.”

Harold Zoet, gedeputeerde voor de BBB in Gelderland: “De wolvenpopulatie breidt snel uit en het aantal incidenten groeit even snel. Sinds dag één van mijn aanstelling als Gedeputeerde ben ik bezig met een lobby om dit probleem op de agenda te krijgen en ik ben blij dat er nu een landelijk wolvenplan ligt. Ook de verlaging van de beschermingsgraad vanuit de EU is een goede stap, maar we zijn er nog niet. Nu wordt in kaart gebracht wat de ‘gunstige staat van instandhouding’ is voor Nederland. Tegelijkertijd proberen we dat samen met de landen om ons heen vast te stellen, want dan is die staat veel eerder bereikt – en wolven houden zich niet aan landsgrenzen. In landen als Frankrijk, Oostenrijk en Zweden is de gunstige staat van instandhouding al bereikt en kunnen ze beheren om de openbare veiligheid te kunnen garanderen. Daar moeten we in Nederland ook naartoe.”