Wolvenaanpak bij Gestüt Wickeschliede: Een kuddebeschermhond

Wat te doen om de wolf bij paarden vandaan te houden? Bij Gestüt Wickeschliede in het Duitse Sauerland worden sinds een jaar Kangal honden ingezet. Een Turkse herderhond die gefokt is om de kudde te bewaken. "Ook paarden", aldus Stephanie Dietrich van Wickeschliede.

Ellen Liem Door

Stephanie Dietrich is eigenaar van de stoeterij met Friese paarden en vertelt hoe de honden de paarden beschermen. “De paarden reageren heel instinctief als er een wolf in de buurt komt: ze trekken zich terug, dicht bij elkaar en laten de actie over aan de Kangals. Die gaan onmiddellijk bij het hek staan en maken de wolf duidelijk dat er geen doorkomen aan is, anders gaan ze het met hun leven bekopen.” Sindsdien zijn er geen wolven meer gesignaleerd op de stoeterij en volgens Dietrich hoeven ze niet meer bang te zijn voor nachtelijke bezoekers.

Fokprogramma

Het toenemend aantal aanvallen van wolven in Duitsland en Nederland – ook op pony’s, paarden en veulens – heeft de stoeterij ertoe aangezet om naast het fokken van veulens ook een eigen veewaakhondenfokprogramma op te zetten. Deze kuddebeschermingshonden leven permanent bij het vee, bouwen een hechte band op en schrikken indringers af door hun aanwezigheid, luidruchtigheid en, indien nodig, fysieke verdediging. Terwijl het gebruik van zulke honden in schaapskuddes al langer bekend is, vormt de bescherming van paarden een nieuwe uitdaging.

Wennen

In het begin moesten de honden en paarden bij Gestüt Wickeschliede aan elkaar wennen. “Dat kostte tijd, geduld en veel energie”, geeft Dietrich aan. “Er waren dagen dat de honden de paarden door de wei achtervolgden – en een uur later was het andersom”, vervolgt ze lachend. “Maar waar een wil is, is een weg. Zodra beide partijen zich hadden teruggetrokken, werd de situatie snel rustiger.” Vandaag de dag is het beeld op de stoeterij heel anders: honden en paarden liggen samen in de wei. “De paarden krabben met hun neus over de buik van de Kangals, terwijl de honden zachtjes de neuzen van de paarden likken – er is een diepe band ontstaan.”

Veel paardeneigenaren wanhopig

“Er zijn geen getrainde kuddebeschermingshonden speciaal voor paarden”, legt Stephanie Dietrich uit. “Veel paardeneigenaren zijn wanhopig omdat hun zorgen niet serieus worden genomen. Ze krijgen altijd te horen dat wolven niet achter paarden of vee aan gaan. Maar dat is complete onzin.” De Kangal puppy’s op Gestüt Wickeschliede worden direct in de wei in een schuur geboren. Ze groeien vanaf het begin op met de kudde paarden, leren hun gedrag en ook hoe ze om moeten gaan met wandelaars op het wandelpad. Ze leren hun gedrag in noodgevallen van hun ouders – echte kuddenbeschermingshonden met ervaring.

Bron: KFPS