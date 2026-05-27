Wolvenaanval op jaarlingen van Erik Braat

Jaarlingmerries van Erik Braat zijn vorige week aangevallen door een wolf. Dat heeft de fokker en hengstenhouder uit Wenum-Wiesel, mede namens Stal Oudhof uit Donkerbroek, bekend gemaakt. Door de aanval zijn twee jaarlingen dermate ernstig gewond geraakt dat ze door een dierenarts gehecht moesten worden.

Ellen Liem Door

De aanval gebeurde op 20 mei. “Onze jonge jaarlingmerries zijn slachtoffer geworden van een wolvenaanval. Twee van onze dieren waren zo ernstig gewond dat de dierenarts ze moest hechten. De paniek was zó groot dat ze zelfs met een verdovingsgeweer twee keer verdoofd moesten worden voordat ze behandeld konden worden. Het heeft ons de hele dag gekost om deze doodsbange dieren weer veilig binnen te krijgen”, aldus Erik Braat.

Paardwaardig bestaan in de wei

“Wij fokken onze paarden met liefde, zorg en respect op. Ze verdienen een vrij en paardwaardig bestaan in de wei, niet een leven in angst of opgesloten achter hekken omdat roofdieren vrij spel krijgen. Maar blijkbaar is in Nederland de wolf belangrijker geworden dan het welzijn van onze landbouwhuisdieren en hobbydieren.”

Kan en mag niet normaal worden

“Moeten wij onze jonge paarden nu permanent binnenhouden omdat de wolf “zijn gang moet kunnen gaan”? Is dit echt de omgekeerde wereld geworden? Iedereen praat over natuurbeheer, maar wie beschermt onze dieren nog? Wie ziet de emotionele en financiële schade voor de mensen die dag en nacht voor hun dieren klaarstaan? Dit kan en mag niet normaal worden.”

