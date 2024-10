Zeeland keert 95.000 euro subsidie uit: ‘Jammer dat de wolf uiteindelijk veel geld gaat kosten’

De subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen voor dierhouders in Zeeland is een succes, meldt de provincie. Met de uitgekeerde subsidies van in totaal 95.000 euro zijn nu meer dan 3.700 Zeeuwse schapen, geiten, runderen en paarden beter beschermd.

De subsidie was geopend van 15 mei 2024 tot en met 30 september 2024. In die periode werden in totaal zestien aanvragen ingediend, waarvan de provincie er acht goedkeurde. Met het subsidiegeld kunnen dierhouders maatregelen nemen, zoals wolfwerende afrastering, flexinetten en autowinders voor een flexibel vijf-dradensysteem.

Veel geld

Gedeputeerde Wilfried Nielen is blij dat landbouwhuisdiereigenaren op deze manier hun dieren beter kunnen beschermen. “Het is jammer dat de wolf ons uiteindelijk veel geld gaat kosten, maar de wet is de wet. We willen en moeten onze dieren beschermen tegen de ongewenste wolf.”

Vooruitlopen op komst wolf

Provincie Zeeland stelt met de subsidieronde vooruit te lopen op de komst van een gevestigde wolf of meer schade door zwervende wolven. In tegenstelling tot andere provincies, die pas subsidie verstrekten na herhaalde aanvallen of vestiging van een wolf.

Nieuwe openstelling

Nielen zegt dat het provinciebestuur een nieuwe openstelling van de regeling overweegt. ‘Wat mij betreft wel. Ik sta daar positief tegenover, maar we zullen bij de eerstvolgende begroting als bestuur moeten kijken of er ook geld voor is.”

Wolfwerend raster

Eigenaren van landbouwhuisdieren kunnen vanaf 15 januari 2025 sowieso subsidie voor een wolfwerend raster aanvragen via de regeling ‘Productieve investeringen groen- blauw en dierenwelzijn’. Binnen deze regeling kan subsidie worden aangevraagd voor 40 procent van de totale kosten, met een minimumsubsidie van 15.000 euro.

Bron: Persbericht Provincie Zeeland