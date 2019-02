Wolvin gevestigd op de Veluwe

De wolf is officieel gevestigd in Nederland. Nu de wolvin, die al sinds juli op de Veluwe verblijft, daar nog steeds is, kan worden gezegd dat de wolf sinds anderhalve eeuw weer officieel terug is in ons land. Uit genetisch materiaal uit de wolvendrollen die het Wolvenmeldpunt daar heeft gevonden blijkt bovendien dat de wolvin gezelschap heeft van een mannetje.

Al anderhalve eeuw leefde de wolf niet meer in Nederland. Sinds 2015 zwerven er wel weer wolven door Nederland, waarvan twee wolvinnen al een tijdje op de Veluwe verblijven. Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat de wolvenkeutels die gevonden zijn op de noordelijke Veluwe inderdaad van de wolvin zijn en dat zij hier nu al ruim zes maanden verblijft.

Naast de keutels van de gevestigde wolvin zijn ook keutels van een mannelijke wolf gevonden. Ook deze wolf, geboren nabij Enschede in Nedersaksen, Duitsland, markeert het territorium volop, wat op paarvorming duidt.

Mogelijk jonge wolven

De vaststelling van de aanwezigheid van de mannelijke wolf valt samen met de periode van voortplanting. ”Daarom is ook de geboorte van jonge wolven mogelijk al in mei van dit jaar” zegt Glenn Lelieveld namens het Wolvenmeldpunt. “Een zwangere buik valt nogal op, dus gaan we ze de komende maanden goed in de gaten houden”.

Bekijk hier een filmpje dat Nu.nl maakte

Bron: WolveninNederland