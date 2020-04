Op zondagavond tussen 21:15 uur en 22:45 uur hebben zadeldieven hun slag geslagen bij Paardenhouderij Looymans in Budel-Schoot. Er zijn dertien zadels gestolen en de onlangs aangeschafte zadelkasten zijn vernield. "Er heeft een auto of bus op de Hamonterweg gestaan, 50 meter links van onze manege, die de tijd heeft genomen en daar de spullen heeft ingeladen. We zijn ervan overtuigd dat iemand iets gezien moet hebben", aldus staleigenaresse Marjolein Looymans.