Zadels gestolen bij gewapende overval op manege in Soerendonk

Omroep Brabant meldde gisterenavond dat er bij manege HippoCampus in Soerendonk een gewapende overal plaats heeft gevonden. De overval vond plaats rond negen uur gisteravond en er zijn meerdere zadels gestolen.

De politie doet momenteel nog onderzoek naar wat er gebeurd is en het is nog niet bekend hoeveel zadels er precies meegenomen zijn. Niemand is gewond geraakt en de eigenaresse van de manege doet aangifte. De specifieke details van de dader of daders en welk wapen er gebruikt is, is nog niet bekend gemaakt.

Bron: Omroep Brabant/Horses.nl