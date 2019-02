Zestienjarige Izzy Baker roept op: ‘Als je alles kunt zijn, wees dan vriendelijk’

De zestienjarige Izzy Baker, zelf slachtoffer van cyber-pesten, is een campagne begonnen op social media waarin ze ruiters oproept om aardig te zijn voor elkaar. Met de woorden 'In een wereld waarin je alles kunt zijn, wees dan vriendelijk' maakt ze zich hier sterk voor en inmiddels heeft de amazone ruim 2.500 volgers.

“Aardig zijn is aanstekelijk. Het kleinste gebaar kan iemands hele dag veranderen. Als je op een wedstrijd bent, ga kijken bij de rubrieken waarin je vrienden rijden, maak een video voor ze en moedig ze aan”, schrijft Baker op haar Instagram met als tag The Kindness Movement. “En als je thuis bent: help je instructeur en je vrienden op stal, geef een compliment als ze rijden. Aardig zijn is iets dat iedereen zich kan veroorloven.”

Gepest

Vanwege de online-pesterijen, waar de amazone het afgelopen jaar mee te maken heeft gehad, realiseerde ze zich dat ze wilde proberen mensen meer bewust te maken van de impact van gedrag op bijvoorbeeld social media. “Als het mij overkomt, dan overkomt het ook andere mensen en omdat het een probleem is in onze sport wilde ik juist via deze weg zorgen voor meer bewustzijn”, aldus de amazone.

Meer bereik

Om meer bereik te hebben benaderde ze ook enkele ruiters, die zij als rolmodel beschouwt in de sport. Een daarvan is de USHJA International Hunter Derby-amazone Hope Glunn en de andere is Sami Milo, eveneens een professional in de paardensport. Beiden waren enthousiast over het initiatief van Baker.

Geen woorden, maar daden

Beide amazones delen de mening dat het goed is om positiviteit te delen op social media. Niet alleen met mooie plaatjes van behaalde successen of van het ‘perfecte’ leven, maar ook met gewoon aardig zijn voor elkaar. “Iedereen zou vriendelijk moeten zijn”, aldus Milo. “We zijn er zover van afgedwaald – niet alleen in de paardenwereld – en mensen staan zo snel met hun oordeel en kritiek klaar. Ik hoop dat dit bij gaat dragen aan verbetering.”

Filmpjes

Baker wil met onder andere filmpjes en positieve citaten niet alleen zorgen voor meer bewustzijn, maar op die manier mensen ook inspireren. “Het is belangrijk om je te realiseren wat een klein gebaar van vriendelijkheid voor iemand kan betekenen. Je weet nooit waar iemand op dat moment doorheen gaat en iedereen kan wel wat vriendelijkheid gebruiken.”

