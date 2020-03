Zeven Duitse konikpaarden gestorven in natuurgebied

In Speicherkoog aan het Duitse gedeelte van de Waddenzee zijn de afgelopen tijd zeven konikpaarden om het leven gekomen. Dat heeft de Naturschutzbund (NABU) bekendgemaakt. Vijf veulens zijn te vroeg geboren of vlak na de geboorte overleden. Daarnaast kwamen twee merries om het leven, waarvan eentje in elk geval mede door haar slechte voedingstoestand.

In Speicherkoog is officieel ruimte voor een kudde van zo’n 50 konikpaarden maar er zijn er inmiddels ongeveer 80.

Verantwoordelijkheid onduidelijk

De NABU is één van de betrokken instanties in het gebied en nam in 2005 het eigendom van de paarden over op verzoek van het Ministerie van Landbouw en Milieubescherming. Daarbij zegt de NABU dat ze hebben afgedwongen dat “derden kunnen worden verplicht toezicht te houden op de dieren, aangezien uitgebreid toezicht door NABU niet mogelijk was”. Of dat ook daadwerkelijk gebeurd is en wie die derden dan precies zijn is niet helemaal duidelijk.

Ook meldt de NABU dat ze twee jaar geleden al geprobeerd hebben om een aantal paarden te herplaatsen, maar dat het neerzetten van een vangkooi voor de paarden toen “getorpedeerd” werd door het Ministerie en de herplaatsing niet doorging.

Als reden voor de huidige slechte conditie van de paarden, heeft NABU de aanhoudende regenval van de afgelopen maanden aangehaald, waardoor de dieren van een deel van hun voederplaatsen werden afgesneden. Het gebied waar ze leven is deels overstroomd.



Doodsoorzaken

Bij twee veulens is nog geprobeerd om ze te redden, maar mocht hulp niet baten. In twee gevallen bleek bij autopsie dat de veulens een seleniumtekort hadden. Van de twee merries die de afgelopen tijd overleden, is er eentje aan een hart- en bloedvatenprobleem overleden. Zij had voedsel in haar darmen. De andere merrie was in dusdanig slechte conditie dat “de slechte voedings- en algemene toestand ten minste indirect als de doodsoorzaak wordt beschouwd.”

Inmiddels zijn een aantal andere zieke paarden uit de kudde gehaald en behandeld. Alle dieren worden nu bijgevoerd. Er zijn plannen om de kudde te verkleinen naar ongeveer 45 à 50 dieren. Hoewel de NABU op haar website zegt dat ze verantwoordelijk zijn voor de dieren, wijst ze dus ook naar het Ministerie.

