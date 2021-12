Zo ziet de ideale paardenstal eruit

Het is goed voor een paard om buiten te staan, maar een paardenstal is net zo belangrijk. Dit is het ‘huis’ van jouw paard en het is goed om hier aandacht aan te besteden. De paardenstal moet namelijk tiptop in orde zijn en aan alle wensen voldoen. Maar, hoe ziet zo’n ideale paardenstal eruit? We helpen je hieronder verder op weg.

1. Zorg ervoor dat jouw paard zich niet eenzaam voelt

Het doel van een paardenstal is dat jouw paard een beschutte plek tot zijn beschikking heeft. Toch is het niet goed voor jouw paard om dag en nacht op stal te staan. Een paard moet namelijk ten eerste veel beweging krijgen en ten tweede kan een paard zich eenzaam voelen wanneer hij constant tussen vier muren staat. Zorg er daarom voor dat het paard in zijn stal naar buiten kan kijken: zo kan het paard jou en de andere paarden in de gaten houden. Op die manier heeft het paard alsnog contact met de buitenwereld. Zet daarom in de buurt van de stal bijvoorbeeld tuinstoelen neer zodat jouw paard jou kan zien en niet het gevoel krijgt dat hij alleen is. Wanneer je een zithoekje wil maken in de buurt van de stal kan een tuintafel van Kees Smit natuurlijk niet ontbreken. Bovendien is niets fijner dan genieten van een kop koffie met uitzicht op jouw prachtbeesten.

2. Houd de stal netjes

Paarden zijn trotse dieren en houden ervan om te leven in een nette omgeving. Dit geldt dus ook voor de stal. Zorg er daarom voor dat de stal netjes is: ruim zijn uitwerpselen op en zorg altijd voor schoon stro. Ook ander vuil moet regelmatig opgeruimd worden. Zo zorg jij ervoor dat jouw paard gezond blijft, want bacteriën en schimmels kunnen zich snel ontwikkelen in een vieze stal. En dat willen we natuurlijk vermijden.

3. Goede ventilatie

Een goede ventilatie is van groot belang in een paardenstal. Wanneer een stal niet goed wordt geventileerd kan de luchtvochtigheid gauw hoog worden. Hierdoor wordt het te vochtig, wat voor problemen kan zorgen voor jouw paard. Jouw paard kan namelijk zo zijn lichaamswarmte niet kwijt en de kans op ademhalingsproblemen ligt op de loer. Maar een té lage luchtvochtigheid – onder de zestig procent – is ook niet goed, want hierdoor kunnen er ook weer bacteriën groeien. Zorg er daarom voor dat er genoeg frisse lucht binnenkomt zodat de luchtvochtigheid op peil blijft.

4. Een zachte ondergrond

Een paard slaapt niet veel, gemiddeld maar twee uur per dag. Toch is het belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw paard een fijne slaapplek heeft. Een paard gaat namelijk vaak liggen om te kunnen slapen. Creëer dus een zacht plekje voor hem, want de betonvloer in de stal is ten eerste koud en ten tweede keihard. Leg hier bijvoorbeeld rubberen matten neer met een laag vers stro. Daarnaast moet de stal groot genoeg zijn voor jouw paard: een paard kan namelijk helemaal gestrekt slapen. Een ideale stal heeft dus voldoende ruimte voor een slapend paard.

5. De juiste stalbenodigdheden

Een mestvork, een voederbak en een kruiwagen spreken voor zich in de stal. Daarnaast zijn een bezem, een vastzetketting en een hooivork ook handig wanneer je de stal gaat schoonmaken. En ook is paardenspeelgoed een must: veel mensen weten niet dat er speelgoed voor paarden bestaat. Paarden kunnen zich gauw eenzaam en verveeld voelen, maar gelukkig is dat met paardenspeelgoed verleden tijd. Er bestaat speelgoed voor in de stal, maar ook voor in de wei. Je hebt bijvoorbeeld knuffels waar jouw paard mee kan spelen en je hebt likstenen voor in de stal. Zo kan jouw paard zich uren vermaken!