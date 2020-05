Zoekactie in bosgebied naar gevallen menners

Zaterdagmiddag 16 mei rond 14.50 uur heeft een ongeval plaatsgevonden in een bosgebied aan de Goorsteeg in Lunteren. Er zijn meerdere stallen in deze omgeving en het gebied is populair bij recreatieruiters en -menners. Met een traumahelikopter is vanuit de lucht gezocht naar twee ruiters die van een paard zouden zijn gevallen. Inmiddels blijkt het om twee menners te gaan, ze zijn beiden gevonden.

In het bos waren politie, ambulance en brandweer samen met omstanders aan het zoeken. Het was in eerste instantie onduidelijk waar één van de slachtoffers zich precies bevond in het bos.

Brandweermannen hebben gebruik gemaakt van crossmotors, mountainbikes en ook boswachters en menners hielpen mee. Na drie kwartier waren de slachtoffers gevonden. De brandweer heeft een speciaal voertuig laten komen om hen uit het bos te halen. ‘Deze wordt gebruikt bij moeilijk toegankelijk terrein’, vertelt een woordvoerder.

In elk geval één gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies gebeurd is en hoe de slachtoffers er aan toe zijn is onbekend. De menwagen werd ruim 200 meter verder dan de menners gevonden.

Bron: Hard Nieuws / Omroep Gelderland / Horses.nl