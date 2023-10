Zuidlaardermarkt: 150 paarden minder dan in 2022

Op de 822e editie van de Zuidlaardermarkt werden dit jaar 863 paarden en dertien ezels aangeboden. Vorig jaar waren dat 1.023 dieren (1.005 paarden en pony's en achttien ezels). Daarmee werden er dit jaar rond de 150 dieren minder aangeboden.

Debuterend marktmeester Gertjan Timmer liet aan RTV Drenthe weten dat hij niet op een vermindering had gerekend. “Veel handelaren bepalen ook pas op de ochtend zelf hoeveel dieren ze meenemen. Het is daarom heel lastig in te schatten wat je kunt verwachten, maar ik ben oprecht tevreden.” Dierenarts Dieter Zweers weigerde één dier in verband met kreupelheid.

Tevreden met de prijzen

Volgens Timmer waren de handelaren niet ontevreden over de verkregen prijzen. “De prijzen worden mij niet verteld, maar ik hoor van verschillende handelaren dat ze zeer tevreden waren.” De marktmeester was tevreden met de opkomst van het publiek.

Bron: RTV Drenthe