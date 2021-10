100ste Prix l’Arc de Triomphe wordt een open koers

Zondag 3 oktober staat op de renbaan van Longchamp in Parijs de 100ste editie van de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe op het programma. Het is de beste Group I ren ter wereld en de race gaat over 2400 meter op gras. De elektriciteit onder de eigenaren, jockeys en trainers is voelbaar voor de klassieker der klassiekers. De door Qatar met vijf miljoen euro gesponsorde ren kende aanvankelijk dertien deelnemers, waaraan de driejarigen Snowfall van trainer Aidan O’Brien en Adayar van trainer Charlie Appleby deze week zijn toegevoegd. De te late inschrijving van de twee volbloeds kostte de eigenaren wel 120.000 euro per paard.

De beste paarden en jockeys ter wereld nemen aan deze legendarische ren deel. O’Brien laat naast Snowfall en Love, die door zesvoudig Arc winnaar Frankie Dettori wordt bereden, ook Broome lopen. Voor Broome heeft hij de Japanse topjockey Yutaka Take ingevlogen. Ryan Moore, de eerste jockey van O’Brien had de eerste keuze om zijn paard uit te zoeken en koos om Snowfall te berijden. Het is moeilijk om uit zulke goede paarden de beste te kiezen, maar zeker is dat van haar stalgenoten Snowfall de beste is die de afstand en zware bodemgesteldheid aankan.

Adayar van Godolphin

Trainer Appleby laat voor eigenaar Godolphin de driejarigen Adayar en Hurricane Lane koersen. Voor Japan nemen Deep Bond en Chrono Genesis aan de ren deel, terwijl Frankrijks hoop op Tarnawa van ZKH Aga Khan en Duitslands hoop op Torquator Tasso van Gestütt Auenquelle is gevestigd. De vijfjarige Tarnawa heeft, anders dan de overige kanshebbers, in de aanloop van het herfstseizoen een vrij rustig koersverloop gehad en zal zondag op haar top pieken.

Zware omstandigheden door regen

Alle supersterren hebben een of meerdere Group I rennen gewonnen maar er zit zondag een addertje in het gras. Op vrijdagmiddag begon het te regenen en vanaf zaterdagnamiddag tot zondagmiddag is veel regen voorspeld. Hierdoor zal de ren een zeer open verloop hebben. Het ene paard kan immers beter uit de voeten met de zware omstandigheden dan het andere.

Snowfall kan zware bodem aan

De Japanse deelnemers zijn snellere drogere baanoppervlakken gewend, terwijl een deel van de Franse, Engelse en Ierse deelnemers zware ondergrond aan kunnen. Snowfall bewees in de Oaks al dat zij zware ondergrond aankan maar dat geldt ook voor de driejarige Alenquer van trainer William Haggas onder jockey Tom Marquand. Die combinatie zou wel eens voor een verrassing kunnen zorgen. De bookmakers en tipgevers zullen voor hun prognoses overuren gaan draaien want alles valt en staat met de bodemgesteldheid, het tempo en het overige koersverloop. Kortom, het zal een van de spannendste Arcs ooit zijn en dat past mooi bij het 100-jarig jubileum.

