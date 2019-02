30ste overwinning op rij voor Winx en weer een baanrecord

Na haar vierde overwinning in de Cox Plate afgelopen november heeft Winx 3 ½ maand rust gehad en buiten enkele trainingsritten niet meer gekoerst tot vandaag. Bedenkingen over de conditie van de zevenjarige merrie werden in de Apollo Stakes door haar meteen van de tafel geveegd met haar 30ste overwinning op rij. In een tijd van 1:20.88 stoof Winx over een afstand van 1400 meter naar de finish en vestigde daarmee een nieuw baanrecord.

Afgelopen donderdag was zij samen met haar stalgenoot Egg Tart bezig aan haar laatste trainingsrit voor de Apollo Stakes die Winx met gemak doorstond en met hetzelfde gemak poseerde zij daarna voor de fotografen. Met de zege in de Apollo Stakes in een baanrecord boekte ze haar 30ste overwinning op rij en voor de derde maal de Apollo Stakes. De wondermerrie bleef Happy Clapper en Egg Tart voor. Met deze overwinning passeerde zij de legendarische Phar Lap.

De race

Bij het uitkomen van de laatste bocht en nog 600 meter te gaan liet jockey Hugh Bowman na wat aansporingen met zijn handen Winx gaan en terwijl de rest van het veld druk aan het finishrijden was, bleef Bowman rustig zitten en koerste, met nog 200 meter te gaan naar de finish alsof het een trainingsrit was.

‘Gelijkmatig tempo kwam goed uit’

Bowman: “De 1400 meter afstand is voor Winx de meest kwetsbare. Het tempo van de race was gelijkmatig en dat kwam ons goed uit. Ik koerste in een vrije positie en kon daardoor goed zien hoe Happy Clapper (Australië’s hoogst gedoteerde renpaard achter Winx) het deed. Naarmate de race vorderde zat Winx in een mooi ritme en ik moest haar een beetje bij mij houden om haar te laten zien dat ze nog niet mocht gaan.”

Laatste koersjaar voor Winx

Trainer Chris Waller was, zoals altijd, hevig geëmotioneerd: “Ik ben enorm trots op Winx voor wat zij voor de rensport betekent. Winx geeft zelf niet aan wanneer het genoeg is geweest, reden waarom wij hebben besloten om haar dit jaar weer te laten racen. Ik ben erg opgelucht over het verloop van de race en wat Winx en Hugh Bowman vandaag weer lieten zien. Hugh kent haar als geen ander en voelt in de koers hoe Winx is en wat hij moet doen. De combinatie van deze twee is onvervangbaar. Winx liet in de laatste zeshonderd meter zien hoe superieur zij is en ik ben blij met onze beslissing.”

De Queen Elizabeth

“Op 2 maart a.s. zal Winx koersen over 1600 meter in de Chipping Norton (G1), een koers die zij de afgelopen drie jaar heeft gewonnen, en dan is het voorlopig plan om haar op 23 maart te laten starten in de George Ryder (G1) te Rosehill met als grote finale op 13 April in de Queen Elizabeth (G1) te Randwick”, aldus Chris Waller.

Het geheim van Winx

Iedere keer als Winx traint of koerst hoor je haar gelijkmatige ademhaling. Zelfs als zij versnelt blijft haar ademhaling gelijk en dat betekent dat zij genoeg zuurstof in haar longen blijft houden wat haar helpt om het tempo bij te houden en te versnellen.

