70-jarige Amerikaan winnaar van de Mongol Derby

In de zwaarste race ter wereld, de Mongol Derby, waarbij de deelnemers in alle opzichten getest worden op het gebied van kracht, doorzettingsvermogen en navigatie werd de 70-jarige Amerikaan Robert (Bob) Long uitgeroepen tot winnaar van de 1000 km lange race. Daarmee is hij de oudste winnaar van de Mongol Derby ooit.

In een zeven dagen durende wedstrijd trotseren de ruiters stortregens, brandende zon, ijskoude temparaturen en onherbergzaam terrein. Dit alles op de rug van half wilde, harde Mongoolse paarden. De 70-jarige Amerikaan finishte vandaag om 11.03 uur Mongoolse tijd.

Bob Long, met de bijnaam Cowboy Bob, heeft de 1000 km race uitgereden door maar liefst 28 keer van paard te wisselen. Bij elk paardenstation worden de kleine, halfwilde en stoere Mongoolse paarden zorgvuldig door dierenartsen gecontroleerd en al zijn paarden kwamen netjes door de keuring, waardoor hij geen veterinaire tijdstraf opliep. Een flink aantal ruiters kreeg een medische behandeling voor “kleine” verwondingen, zoals een gebroken neus, hersenschudding of uitdroging, maar niet Bob waarmee zijn solo-avontuur over de steppe een van de indrukwekkendste prestaties in de geschiedenis van de Mongol Derby is.

Brede ervaring

Bob’s hele leven staat in het teken van de paarden. Hij trainde en verkocht rodeopaarden om zijn universitaire opleiding te financieren, reed en trainde muilezels, werkte met jonge Appaloosa’s en Quarter Horses. Hij is een meester in de wedstrijdsport Extreme Mountain Trail en won vele prijzen in deze discipline; de ideale voorbereiding op de meest extreme race van allemaal, de Mongol Derby.

“Er is niets aan”

“Het is niets – je rijdt gewoon 650 mijl. Er is niets aan,” grapte Bob. “Ik heb maar één nacht in één paardenstation overnacht; ik heb vooral bij de lokale bevolking gelogeerd. Ze zijn spectaculair.”

Op de vraag hoe het voelt om de oudste winnaar van de Derby te zijn, antwoordde hij afwijzend: “Leeftijd is slechts een getal.”

De heer Tom, hoofd van de organisatie sprak: “Bob is niet alleen de oudste deelnemer, hij heeft beter en sterker gereden en meer gekampeerd dan wie dan ook. We hadden het parcours dit jaar aangepast waarbij navigatie nog belangrijker was dan voorheen en Bob heeft het helemaal goed gedaan. De man is harder dan een blok beton.”

Lokale herders kwamen van heinde en ver om Bob te begroeten, want het paard maakt een belangrijk deel uit van de Mongoolse cultuur en ze herkenden in Bob een ware paardenman. Hij reed rond met een foto waarop hij te zien was als kind zittend op een paard. De foto was genomen door zijn moeder, die onlangs overleed.

Nederlandse amazone derde

De Zuid-Afrikaanse Wiesman Nel werd tweede en een groep bestaande uit Margreet Voermans (Nederland) en drie Australiërs (Jesse Byrne, Justine Hales en Sarah Brown) kwamen als derde over de finish. Zij werden op de voet gevolgd door de Texaan Frank Winters, de Australische Sam Chisholm, en de Hongaarse Zsofia Homor.

Maar in de laatste dagen van de race was de blik vooral gevestigd op Bob Long, een bescheiden maar zelfverzekerde man die toen hij zich aanmeldde voor de Derby zei: “Ik rijd om de uitdaging aan te gaan van het selecteren en managen van een goed paard door een historisch, legendarisch en moeilijk landschap. Om de competitie aan te gaan met de beste en meest legendarische ruiters aller tijden. Om mijn vaardigheden, mijn zenuwen en mijn mentale kracht te testen.” Uitdaging ontmoet, Bob.

Bron: persbericht