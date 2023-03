70 jarige bestaan EK voor landelijke eventingruiters wordt gevierd in Zweden

De Europese kampioenschappen van de landelijke eventingruiters keren dit jaar niet alleen terug in hun gebruikelijke tweejaarlijkse ritme, ze vieren ook een jubileum. Het is precies 70 jaar geleden dat dit kampioenschap in Bad Segeberg van start ging. In 1953 waren het de Duitse, Deense, Nederlandse en Zweedse landelijke ruiters die in de Duitse plaats het tegen elkaar opnamen.

Tegenwoordig wordt de 3* European Cup zoals het EK officieel heet, gehouden als internationale korte driesterrenwedstrijden – met één bijzonder kenmerk: de teamdressuur voor zestallen. Dit jaar vinden de European Cup van 24 tot 27 augustus plaats in het Zweedse Segersjö.

Voor de European Cup komen eventingruiters in aanmerking die geboren zijn in 2005 of eerder. Ze mogen niet hebben deelgenomen aan een CSIO/CDIO in het lopende of twee voorgaande jaren en geen CCIO4-S in teamverband of CCI4-L hebben voltooid. De ruiters mogen ook nooit een CCI5*-L of seniorenkampioenschap hebben voltooid.

Vorige jaar werd de door corona uitgestelde European Cup in Lausanne gehouden. Het Nederlandse team werd toen zesde met Gert Jan Heinen en Goliath (v. Quality Time) als beste Nederlander op de twaalfde plaats.

Bron Horses.nl/Buschreiter.de