AAMI Victoria Derby voor Warning en Fierce Impact pakt Kennedy Cantala 2019

Gisteren werd het Melbourne Cup Carnival officieel geopend. Het is het grootste paardenrace festival van Australië en er vonden vier Group I races plaats met als hoogtepunt de AAMI Victoria Derby met een prijzengeld van $ 2 miljoen. Ondanks de bijna 20 millimeter regen kwamen er meer dan 80.000 bezoekers naar Flemington Racecourse te Melbourne.

Na de schandalen over de slacht van veel renpaarden de afgelopen weken heeft de Australische regering besloten om van het prijzengeld van de races 2% te doneren aan het herbergen van uitgekoerste volbloeds in rustoorden voor paarden, naar het stellen van de strenge regels en straffen voor eigenaren van volbloeds om het welzijn van de paarden te waarborgen, naar een traceringssysteem van de volbloeds en naar hun nazorg en welzijn.

$2,000,000 AAMI Victoria Derby voor Warning

De meest prestigieuze race voor driejarigen wereldwijd is de Derby en gisteren vond de krachtmeting daarvan in Australië plaats. Op een zware baan streden de driejarigen over 2500 meter om deze belangrijke overwinning. De winnaar van deze race wordt steevast al een belofte voor zijn of haar toekomst in de fokkerij en voor de veilingen van diens nazaten gezien. Het was echter een ruin en tevens outsider Warning (Declaration Of War x Livia v. Galileo) die de editie van 2019 op zijn naam schreef.

Voor trainer Anthony Freedman was het zijn derde Derby-overwinning in zijn carrière “Het is altijd een geweldige sensatie om op deze dag te winnen. Het is een heerlijk paard en ik heb hem voor niet veel geld in Adelaide gekocht.” Jockey Damien Oliver: “Het plan was dat ik Warning rustig aan de koers zou laten deelnemen, maar hij startte zo goed en het tempo was zó laag dat ik die plannen vrij snel moest veranderen.” Het was de zesde AAMI Victoria Derby-overwinning voor Oliver die eerder op de dag het record brak met het behalen van de meeste Melbourne Cup Carnival-overwinningen. Oliver werd ook uitgeroepen tot beste en eerlijkste jockey op AAMI Victoria Derby Day. Hij verdiende daarmee de titel The Star of the Saddle en een geldprijs van $ 100.000. Warning won gemakkelijk met 3 ¼ lengte voor Southern Moon en Soul Patch.

Kennedy Cantala voor tweejarige Fierce Impact

De met $ 2 miljoen gesponsorde race voor tweejarige paarden over de klassieke afstand van 1609 meter bewees weer de geweldige kwaliteit van de helaas dit jaar overleden Japanse dekhengst Deep Impact. Het was diens zoon, de tweejarige Fierce Impact die bewees dat de bloedlijnen van zijn vader sterk zijn en na deze overwinning heeft de eigenaar van het paard al besloten dat Fierce Impact te zijne tijd de fokkerij in gaat om de bloedlijnen van diens vader door te geven. Aan boord van Fierce Impact bevond zich de oude rot in het vak Craig Williams.

Williams won deze koers vorig jaar met Best of Days en zei over Fierce Impact: “Hij is fantastisch en Matthew Smith (de trainer) en al zijn medewerkers hebben geweldig werk met het paard verricht. Het is machtig mooi dat Deep Impacts trainer Katsumi Yoshida uit Japan hier is en dat hij heeft kunnen zien dat Fierce Impact won.” Trainer Matthew Smith: “Het heeft ons een tijdje gekost om Fierce Impact te krijgen waar hij nu is maar ik heb een aantal geweldige medewerkers die een super klus met dit paard hebben verricht. De grond was zwaar en wij hebben niet zoveel paarden die dit soort races kunnen winnen. Daarom is het zo leuk om de juiste paarden hier naar toe te brengen en om daarmee vervolgens een goed resultaat te behalen. Het is een enorme teamprestatie en dank al mijn medewerkers daarvoor.”

Bron: Horses.nl