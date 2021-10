Adrie de Vries gaat een veelbelovend renseizoen in Golfstaten tegemoet

In de late herfst en in de wintermaanden verruilt de Nederlandse topjockey Adrie de Vries al sinds decennia zijn woon- en werkterrein van Nederland naar de Golfstaten. Het renseizoen in Europa is zo goed als klaar en vanaf vandaag begint het renseizoen in de Golfstaten. Vorig jaar kende De Vries daar weer een topseizoen met veel grote overwinningen.

Pendelend vanuit Dubai zal De Vries weer zijn vakmanschap in Dubai, Qatar, Bahrein en Saudi-Arabië gaan vertonen. Voor de jockeyclubs, trainers en eigenaren in de Golfstaten is De Vries een goede bekende en zijn kennis en inzet wordt er zeer gewaardeerd. In Dubai zal De Vries de paarden voor de Franse toptrainer Jean de Roualle en de Bahreinse toptrainer Fawzi Nass in de training rijden en gaan koersen in alle Golfstaten.

Saudi Arabië is speciaal voor De Vries

Saudi Arabië, waar al honderden jaren paardenrennen plaatsvinden, neemt een speciale plaats in bij De Vries. De jockey schreef daar wereldgeschiedenis door in 2020 op Port Lions de eerste ren ooit op gras te winnen voor de Bahreinse eigenaar Victorious en trainer Fawzi Nass. De Vries komt vandaag in Jebel Ali en morgen in Sharjah in actie.

Renseizoen met torenhoog prijzengeld

De impact van de topkoersen in de Golfstaten op de betrokkenen in de renwereld, waaronder ook de fokkers, is enorm. Tijdens de wereldwijde volbloedveilingen verwisselt menig volbloed van eigenaar en wordt in Amerika, Europa of in de Golfstaten voor de internationale rennen voorbereid. Gisteren kondigde de Jockey Club of Saudi-Arabië aan dat zij haar prijzengeld voor de twee rendagen van Saudi Cup op 25 en 26 februari 2022 verhoogt naar maar liefst 35,1 miljoen dollar.

Saudi Cup

Vol trots kondigde ZKH Prins Bandar bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club of Saudi Arabia, aan dat de Saudi Cup al na twee jaar de Group I ren status heeft verkregen. Met een prijzengeld van 20 miljoen dollar is het de hoogst gedoteerde ren ter wereld. Daarnaast verkregen vijf volbloedrennen op de Saudi Cup dag de Group III status en promoveerde IFAHR de Obaiya Arabian Classic, een ren van 1 miljoen dollar voor Arabische volbloeds, naar een Group 2 ren. De jockeys kunnen een percentage van 15% van het prijzengeld in iedere koers verdienen.

Uitmuntende zandbaan van King Abdulaziz Racetrack

De King Abdulaziz Racetrack heeft bewezen dat paarden die normaal alleen op gras koersen evengoed uit de voeten komen op de uitmuntende zandbaan. De internationale topjockeys als Frankie Dettori, William Buick en Ryan Moore beoordeelden de baan als subliem en dat maakt deze renbaan uniek in de wereld.

Ook Dubai en Bahrein verhogen prijzengeld

Ook Dubai en Bahrein hebben hun prijzengeld verhoogd. Aan het Dubai World Cup Carnival, die op 13 januri begint, zijn diverse nieuwe rennen toegevoegd. Aan de Dubai World Cup dag op 26 maart 2022 zijn rennen toegevoegd en is prijzengeld verhoogd tot 30,5 miljoen dollar waardoor álle rennen met tenminste een prijzengeld van 1 miljoen dollar zullen worden verreden. In Bahrein wordt vanaf december een nieuwe serie van tien rennen gehouden die vooral op internationale deelname is gericht. Op 19 november vindt voor de derde keer de prestigieuze Bahrain International Throphy plaats.

Koersseizoen tot april 2022

Voor De Vries en de overige betrokkenen valt er genoeg te verdienen. De koersen in de Golfstaten trekken vanuit de hele wereld de aandacht van de trainers die hun pupillen klaarstomen voor het renseizoen. Het seizoen begint vandaag en duurt nu tot april 2022.

Bron Horses.nl