Adrie de Vries schrijft geschiedenis met Port Lions

De eerste ren ooit op gras in Saudi-Arabië was vandaag een feit. De met 1 miljoen US dollar gedoteerde Mohamed Yousuf Naghi Motors Cup over 2.100 meter vond plaats op de in november aangelegde grasbaan van de King Abdulaziz Racetrack. Adrie de Vries was op Port Lions (Kodiac x Cold Cold Woman) de allersnelste en weerlegde daarmee de voorspellingen.

Acht deelnemers deden mee aan deze inaugurele ren. Op papier waren qua tijd For The Top, Mount Everest, Royal Youmzain en de Japanse stermerrie Deirdre de te kloppen paarden.

Slechte start

De Vries zette met Port Lions alle prognoses en de dagelijkse berichten over de trainingen van alle toppers opzij. De vijfjarige voormalige Iers getrainde ruin won nu vier rennen uit vier starts sinds hij bij Fawzi Nass in Bahrein staat. Het paard is sinds dinsdag in Saudi-Arabië. Voordat hij uit Bahrein vertrok deed hij zijn laatste grote werk aldaar en hij heeft daarna een rustig trainingsschema gehad.

Na de start bleef Port Lions in de startbox staan en het leek erop dat hij er geen zin in had. Toen het paard vertrok bevond zich de combinatie een lengte achter het deelnemersveld en bleef in die positie koersen tot de laatste vierhonderd meter. Met een knap staaltje werk van De Vries plaatste hij zijn paard aan de buitenkant van het veld en zeilde om en over zijn medestanders heen om een paar seconden later als eerste over de finish te komen. De Nederlander won met een lengte voor de Japanse supermerrie Deirdre en de For The Top, de vijfjarige Argentijnse Group I winnaar.

‘Hij stond maar wat’

De Vries: “Tijdens de start dacht ik dat het paard staakte, hij stond er maar wat, terwijl hij normaal altijd goed vertrekt. Ik weet wat hij kan en hij heeft een sterke galop maar om gelijk bij de start al terrein te verliezen dat stond niet in onze planning. Ik heb hem in de koers in balans laten komen en bij het uitkomen van de laatste bocht liet ik hem wat losser. Ik voelde dat ik de controle over voorgangster Deirde begon te krijgen en met de sterke galop van Port Lions vrat hij iedere meter voor de finish op. Wát een overwinning, ik werd door Fawzi Nass en eigenaar Victorious Racing voor deze rit hier geboekt en wij hebben geschiedenis geschreven door de eerste grasbaan koers ooit hier te winnen! De grasbaan is stevig en Port Lions houdt daarvan. Het is ongelofelijk wat de Saudi Jockeyclub hier heeft neergezet door een wereldprogramma aan rennen en deelnemers aan te trekken en zo’n perfecte grasbaan aan te leggen.”

De Vries ontving uit handen van ZKH Prins Bandar bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club of Saudi Arabia, een gouden zweep.

Bron: Horses.nl