Adrie de Vries start zondag op Duindigt

Aanstaande zondag start op de renbaan Duindigt in Wassenaar het renseizoen met met één ren voor Arabische Volbloeds en één ren voor Engelse Volbloeds. In beide rennen rijdt onze internationale topjockey Adrie de Vries mee. Hij is net teruggekeerd van een zeer succesvol winterseizoen in het Midden-Oosten.

Naast de twee races met Adrie de Vries staan er zes draverijen op het programma waarvan één grasbaankoers. In twee koersen komt de internationale toppikeur Jos Verbeeck in actie.

De Vries rijdt Freddy Py in de Emirates Breeders Program over 1900 meter. Met de Ierse volbloed My Classy Lassy komt hij in de Groenedaal Prijs over 1800m in actie.

Bron Renbaan Duindigt