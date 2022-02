Adrie de Vries vandaag in actie in rijkste en nu al de beroemdste paardenren ter wereld: de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries was al geboekt voor de rit op de Arabische volbloed RB Rich Lyke Me in de met 2 miljoen dollar gedoteerde Obaiya Classic en geldt als een van de favorieten voor deze ren. Maar daar kwamen gisteren nog twee ritten bij. Vanwege een Covid besmetting moest jockey Tadhg O’ Shea verstek laten gaan en dat deed Bhupat Seemar, de huidige toonaangevende trainer uit Dubai, besluiten om Adrie voor de ritten op zijn paarden Zwitserland en Secret Ambition te boeken.

Bhupat Seemar heeft zijn Zabeel Stables met werkelijk fantastische faciliteiten net tegen het centrum van Dubai aan. De paarden van Seemar zijn afgelopen dinsdagavond vanuit Dubai ingevlogen, verbleven woensdag in het quarantaine gebied en donderdag kwamen zij voor het eerst op de schitterende King Abdul Aziz renbaan in Riyadh in actie. Adrie reed gisteren nog in Dubai en vliegt vandaag in.

‘Secret Ambition is een krijger’

Dit zijn de bevindingen van Seemar van donderdag en gisteren: “De paarden hebben de reis goed doorstaan, ze eten hun voer helemaal op en ze zien er goed uit. De paarden hebben allebei geduchte concurrentie in de Saudi Cup en de Dirt Sprint maar wij gaan gewoon ons best doen en een dosis geluk speelt daarbij natuurlijk ook een rol. Secret Ambition is een krijger en hij deed het gistermorgen in de training goed.”

Gedrag in de startbox

Nassr Askar, de Libische eigenaar van Secret Ambition en tevens een van de topeigenaren in Dubai, was bij de training aanwezig en zei: “Secret Ambition was goed vandaag, het is een heel goed paard en hij is heel snel. Hij won de Godolphin Mile, en zijn enige probleem is zijn gedrag in de startbox. Adrie heeft hem nog niet bereden maar hij is een hele goede jockey. Inshallah zal hij een goede koers lopen.”

Aanzien

Meervoudig Groep 1-winnaar Adrie de Vries weet hoe hij het op deze grote dag voor elkaar zou kunnen krijgen en kent de baan. Hij geniet groot aanzien mede doordat hij in 2020 wereldgeschiedenis schreef door met Port Lions de allereerste grasbaan ooit te Saoedi Arabië te winnen.

‘Ben heel dankbaar’

Adrie: “Het is heel jammer voor Tadhg, maar ik ben heel dankbaar dat ze het vertrouwen in me hebben en zij mij gevraagd hebben om hun paarden te berijden. Ik ken Secret Ambition heel goed en ik weet dat hij een beetje lastig in de startbox is en graag in de voorste positie koerst. Ik heb hem vaak gezien en heb vaak tegen hem gereden, maar het is natuurlijk de eerste keer dat ik op hem ga zitten. Ik weet dat hij een kwaliteitspaard is.”

Ook race op Zwitserland

In de met 1,5 miljoen dollar gedoteerde Riyadh Dirt Sprint is De Vries door Seemar gevraagd om O’Shea te vervangen en meervoudige groepswinnaar Zwitserland voor eigenaar RRR Racing te berijden. De Vries: “Het paard is beter geworden nadat de trainer een paar dingen heeft veranderd. Seemar heeft geweldig werk verricht en heeft het paard weer in topvorm gebracht. Ik denk dat hij hier vorig jaar een geweldige race heeft gelopen en toen was het paard ook in topvorm. Ze hebben hem nu laten ontspannen dus ik ben erg enthousiast over hem en ik ben heel dankbaar dat ze mij hebben benaderd om hem in deze ren te berijden.”

Bron Horses.nl