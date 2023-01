Adrie de Vries wint wéér eerste Group I van het Dubai World Cup Carnival

Het Dubai World Cup Carnival (DWCC) 2023 ging gisteren van start op de renbaan Meydan te Dubai. Het evenement bestaat uit negen internationale rendagen die vanaf 6 januari op iedere vrijdag worden gehouden en wordt afgesloten op 4 maart met Super Saturday, dé voorbereidende meeting voor de Dubai World Cup op 25 maart. De Nederlandse topjockey Adrie de Vries stuurde RB Rich Lyke Me met een baanrecord naar de winst in de openingskoers.

De openingskoers van het DWCC was de Al Maktoum Challenge R1, een Group I ren voor Arabische volbloeds over 1600 meter op zand en voor topjockey Adrie de Vries werd die ren een herhaling van zetten. Op de inmiddels zevenjarige RB Rich Lyke Me (Majd Al Arab x Rich Frynd) won De Vries, net als vorig jaar in een recht toe recht aan overwinning, met grote overmacht de eerste Group I ren van het DWCC en liet zijn 15 tegenstanders de hielen zien.

Nu vanuit startbox 11 naar zege

In tegenstelling tot vorig jaar waarbij de combinatie uit startbox 1 vertrok begonnen zij gisteren vanuit startbox 11. Onder de druk van de tegenstanders namen zij al snel na de start de leiding en dicteerden zij het tempo. Bij het uitkomen van de laatste bocht verwijderden zich de eerste vier paarden van de rest van het veld en liet De Vries zijn paard in de laatste vierhonderd meter los. Voor de overige drie tegenstanders die er op dat moment nog toe deden moet het pijnlijk zijn geweest om te zien dat De Vries wéér moeiteloos de overwinning binnenhaalde. Met 6 ¾ lengte won de combinatie de ren voor Barakka en Deryan en vestigden een baanrecord.

De Vries zei vorig jaar al dat RB Rich Lyke Me er niet van houdt als hij in de koers andere paarden naast zich krijgt. Ook ligt de zandbaan van Meydan het paard goed. De laatste koers van het paard was op 26 maart vorig jaar en voor de Bahreinse trainer Fawzi Nass die samen met Victorious eigenaar van het paard is, begon het renseizoen mede door het vakmanschap van De Vries met een klinkende Group I overwinning.

‘Paard met goed uithoudingsvermogen en snelheid’

Nass: “Wij waren ervan overtuigd dat wij de ren zouden gaan winnen maar je bent toch altijd blij en opgelucht als de klus is geklaard.” De Vries vulde aan: “Het paard beschikt over een goed uithoudingsvermogen en snelheid waardoor hij in de ren niet snel in de problemen komt. Ik denk dat hij op deze renbaan ook over een afstand van 2000 meter een goede kans maakt.”

Drie overwinningen voor jockey James Doyle

De tegenhanger van de Al Maktoum Challenge voor Arabische Volbloeds is de Group II ren de Al Maktoum Challenge R1 voor Engelse volbloeds. De uit Engeland ingevlogen zesjarige Algiers (Shamardal x Antara) won deze ren onder James Doyle, de vaste jockey van Godolphin. Op 6 1/5 lengte volgde Discovery Island en de derde aankomende was Everfast. Algiers wordt getraind door Simon en Ed Crisford en blijft voorlopig in Dubai in training staan als voorbereiding op de komende grote rennen.

Een klein half uur later was het weer raak voor James Doyle toen hij de Group II de Al Fahidi Fort op de zesjarige Al Suhail voor trainer Charlie Appleby en zijn vaste renstal Godolphin won. Doyle had de smaak kennelijk te pakken want nog geen half uur later won hij weer voor Appleby en Godolphin, zijn derde succes van de avond. Op Lazuli won hij voor stalgenoot Man Of Promise de Ertijaal Dubai Dash over 1000 meter op gras. Doyle boekte daarmee zijn 101ste overwinning te Dubai.

