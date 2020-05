Adrie de Vries wint zeven koersen bij herstart in Duitsland

Ondanks dat de Nederlandse rensport nog steeds met de rug tegen de muur staat, is het voor jockeys waaronder Nederlandse topjockey Adrie de Vries wel mogelijk om te koersen in Duitsland. Dit doet hij dan ook zeker niet zonder succes! De Vries is flink op dreef met zeven overwinningen sinds het hervatten van de koersen na de corona stop. Vier ervan boekte hij tijdens de voorjaarsmeeting in Baden-Baden.

De eerste overwinning van Adrie de Vries was op 7 mei in Hannover. Hij stuurde daar de driejarige merrie Vive en Liberte (v. Soldier Hollow), in bezit van Stal Mandarin en in training bij Yasmin Almenräder, naar de zege in de maidenren voor merries over 1600m.

Berlijn

Een paar dagen later was het in Berlijn weer raak. In de Ausgleich III over 1600m wist hij de vijfjarige ruin Dreamcatcher van Wiesenpfad naar een zekere overwinning te sturen.

Trainster Yasmin Almenräder

De volgende overwinning van De Vries was in Düsseldorf met weer een paard van trainster Yasmin Almenräder. De race over 1700m voor driejarigen wist hij gemakkelijk te winnen met de Areion-dochter Lancade.

Voorjaarsmeeting Baden-Baden

Daarna stond de voorjaarsmeeting in Baden-Baden op het programma. Maar liefst 24 rennen verdeelt over twee dagen werden er verreden op de baan in Iffezheim. Op zaterdag was een heuse topdag voor Adrie de Vries met drie overwinningen en een tweede plaats. Gelijk in de eerste ren van de dag kon hij met de vierjarige ruin Turftiger van Unia Racing die tweede plaats noteren.

Badener Meile

Hoogtepunt van de dag was de overwinning in de Badener Meile. De groep II ren, ditmaal gedoteerd met 35.000 euro waarvan 20.000 euro voor de winnaar had een veld van negen starts. Na een heuse strijd tegen Aviateur met Filip Minarik in het zadel, wist De Vries de vijfjarige Kamsin-dochter Nica als eerste over de streep te krijgen met een neusje voorsprong.

‘Nica vocht zich terug’

De Vries vertelde na de ren: “Ik wist niet helemaal zeker of we het gehaald hadden omdat de tegenstander voor een korte tijd voorbij was. Nica vocht zich echter terug en toonde veel hart waardoor we bij de finish toch voorop lagen. Ik ben echt heel blij.”

60ste start

Daarna boekte De Vries een makkelijke overwinning met Shannen (v. Adlerflug) in de Ausgleich IV over 2000m. En ook de volgende koers wist De Vries weer op zijn naam te schrijven. De bij Yasmin Almenräder getrainde Cloud (v. Soldier Hollow) liet bij zijn 60ste start zien dat hij nog lang niet met pensioen hoeft.

Opieuw Almenräder

De vierde overwinning sleepte De Vries binnen met de hengst Soul Dancer. In de driejarige maidenren over 1800m kon hij met de zoon van Wiener Walzer gemakkelijk winnen. Ook dit paard staat in training bij Almenräder.

Bron Yvonne Theunissen/Draf & Rensport