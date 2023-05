Afscheid Ingrid Klimkes Hale Bob tijdens CHIO Aken

Een jaar geleden werd SAP Hale Bob (v. Helikon xx) door Ingrid Klimke uit de sport genomen. De beslissing kwam voor Klimke eerder dan verwacht. De toen achttienjarige ruin had op het WK testevenement in het Italiaanse Pratoni del Vivaro een zware peesblessure opgelopen. De tweevoudig Europees kampioen kon niet meer terugkomen in de sport. Op het CHIO in Aken wordt officieel afscheid genomen van 'Bobby'.

Als vijfjarige kwam Hale Bob bij Ingrid Klimke op stal. Dat hij ooit tweevoudig individueel Europees kampioen zou worden en Olympische en Wereldkampioenschapsmedailles zou winnen, leek allerminst het geval. Bobby was onbereden en koppig en dressuur was niet zijn sterkste punt. Er werd zelfs overwogen om hem te verkopen. Maar Bobby bleef in Ingrid Klimkes handen en werd haar succespaard.

19 overwinningen

Hale Bob liep in zijn carrière 70 internationale wedstrijden en 52 eindigde het paard in de top tien waarvan 19 keer op de eerste plaats. Daarnaast werd Bobby onder Ingrid Klimke twee keer Europees kampioen, won het paar twee keer Europees teamgoud, individueel brons op de Wereldruiterspelen in Tryon en teamzilver op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Ernstige peesblessure

Vorig jaar werd zijn laatste wedstrijd jaar. Hale Bob had de 4* in Oudkarspel gewonnen, maar het noodlot sloeg toe in Pratoni del Vivaro. In de cross scheurde hij een pees op een stuk tussen twee hindernissen. Het werd het einde van zijn imposante carrière. Na een jaar revalidatie is Hale Bob dusdanig hersteld dat hij pijnvrij op de wei kan.

Het laatste optreden van Bobby voor een groot publiek is op de Aachener Soers, waar hij twee keer zegevierde. Op zaterdag 1 juli tijdens de prijsuitreiking van het eventing is het officiële afscheid.

Bron St.Georg