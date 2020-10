Alpine Star, Wooded en One Master winnen in Longchamp

Het waren 12 toppaarden die van start gingen en het had er alle schijn van dat Alpine Star haar tweede Group I ren dit jaar zou gaan winnen nadat zij te Royal Ascot in juni de Coronation Stakes won. Het mocht niet zo zijn. 50 meter voor de finish stormde Soumillon met Tarnawa (Shamardal x Tarana) naar voren en won de koers met een halve lengte voor Alpine Star en de derde aankomende Audarya. Het werd daarmee een een-tweetje voor de Iers gefokte paarden van de Aga Khan en de familie Niarchos.

Tarnawa won afgelopen september ook al de Group I Prix Vermeille. Trainer Dermot Weld: “Anders dan vorig jaar heb ik Tarnawa dit jaar specifiek getraind voor de herfst. In het begin maakte ik me zorgen dat zij de ondergrond niet helemaal aankon, maar Soumillon heeft volgens plan de tijd genomen om het paard geleidelijk aan in de ren te verbeteren. Misschien gaan wij naar de Breeders ‘Cup in november voor de Filly & Mare-race of de Turf. Zij gaat over twee weken in ieder geval naar Ascot voor de Qipco Champions Day, maar we zullen eerst zien hoe zij de komende dagen is.”

Prix de L’Abbye de Longch a mp Longines over 1000 meter

De rennen waarin de driejarige Wooded (Wootton Bassett x Frida La Blonde) dit jaar aan deelnam zijn niet vlekkeloos verlopen maar vandaag ging alles goed. Onder jockey Pierre-Charles Boudot won de combinatie met een nek voor Glass Slippers en de derde aankomende Liberty Beach. Trainer Graffard: “Wooded presteert beter op snelle bodem dus ik had er vandaag een hard hoofd in. Ik heb staan schreeuwen en ben helemaal in de wolken. Boudot heeft hem vorige week in de training bereden en vertelde mij dat hij een heel ander paard onder zich voelde dan de eerdere trainingen en koersen met hem.”

Glass Slippers, die deze koers vorig jaar won en geschiedenis kon schrijven door deze ren tweemaal achter elkaar te winnen (de laatste keer dat dat gebeurde was in 1994) had startbox 10 en moest breed over de baan koersen en dat heeft haar misschien de overwinning gekost.

Qatar Prix de la Foret over 1400 meter

Deze laatste Groupe I race van het Arc weekend werd voor de 162ste keer verreden. Niet Enable in de Arc maar One Master (Fastnet Rock x Enticing) in de Prix de la Foret schreef geschiedenis door deze koers in drie opeenvolgende jaren te winnen. Onder de bekwame handen van jockey Pierre-Charles Boudot won de merrie in een spannende eindstrijd voor Earthlight en Safe Voyage.

“Ik hou van haar,” zei Boudot, die de historische prestatie uitbundig had gevierd. “Toen ik het haar vroeg, was ze erg sterk en wellicht kunnen we volgend jaar terugkomen om er vier op een rij van te maken.” Trainer William Haggas: “Over twee weken gaan we naar Ascot voor de Qipco Champions Sprint of de Qipco Queen Elizabeth II Stakes. We zijn echt trots op haar, zij is een fantastische merrie, wil winnen, houdt van een zachte ondergrond en reist goed. Zij liep weer een schitterende rit met Boudot.”

Deelname aan de Breeders ‘Cup staat ook in de planning. Boudot won net als Soumillon drie Group I rennen dit weekend.

Bron: Horses.nl