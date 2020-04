Amerikaans endurance-echtpaar 18 maanden geschorst voor vaccinatie-fraude

Ellen en Jeremy Olson, die in de Verenigde Staten bekende enduranceruiters zijn, werden onlangs door het tribunaal van de FEI voor anderhalf jaar geschorst. De twee hadden meerdere handtekeningen van hun dierenarts vervalst, voor vaccinaties tegen onder meer influenza.

In werkelijkheid waren de paarden niet gevaccineerd en mochten ze dus niet meedoen aan de internationale wedstrijden waarvoor de vaccinaties benodigd waren. Op fraude met het FEI-paspoort staat meestal 6 maanden schorsing, maar omdat het hier om twee paarden ging, waarbij in beide paspoorten meerdere entingen vervalst waren, viel de straf hoger uit. Ook speelde mee dat de ruiters geen enkele reactie of uiting van spijt bij de FEI gaven.

Toegegeven

De dierenarts van het echtpaar rapporteerde de twee bij de FEI, nadat ze in de paspoorten haar handtekening zag staan op een datum dat ze op zwangerschapsverlof was geweest. Ellen Olson heeft de fraude toegegeven. De FEI neemt de fraude hoog op en schrijft in haar beslissing dat het “een vorm van dierenmishandeling genoemd kan worden” om paarden niet van de juiste vaccinaties te voorzien en daarmee andere paarden in gevaar te brengen.

Boete

In Iowa, de staat waar de Olsons wonen, is dergelijke fraude strafbaar. Ellen Olson heeft al voor de rechter gestaan en een voorwaardelijke straf van 24 maanden gekregen, Jeremy Olson kwam op die zitting niet opdagen en er staat nog een arrestatiebevel voor hem uit. Bij het FEI-tribunaal gaven de Olsons helemaal geen respons. Beiden zijn geschorst tot september 2021 en moeten 3.000 Zwitserse Frank boete ieder betalen.

Bron: Horsesport.com / FEI