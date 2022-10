Anamoe haalt Cox Plate binnen en Bella Nipotina de Manikato Stakes

Highlight op Moonee Valley is de Ladbrokes Cox Plate, de op twee na hoogst gedoteerde ren van Australië. Voor insiders is deze ren belangrijker en beter dan de beroemde Melbourne Cup en wordt 'the greatest two minutes in sport' genoemd. De ren wordt sinds 1922 verreden over 2040 meter op gras en heeft een totaal aan prijzengeld van omgerekend dik 3,2 miljoen euro. Torenhoge favoriet Anamoe (Street Boss x Anamato) won de Cox Plate.

Van alle renbanen heeft de Moonee Valley Racecourse de kortste rechte lijn (slechts 173 meter) naar de finish en leidt

ertoe dat de paarden in de laatste bocht al moeten gaan sprinten en dat is bepaald niet makkelijk voor paard noch jockey. De laatste bocht voor de finish heeft bovendien de vorm van een wielerbaan waarbij de baan van de bovenste reling naar de binnenste afhelt.

Hevige regenval

Vanwege de hevige regenval in de dagen voor deze ren waren de baanomstandigheden zwaar en werden er veel paarden door hun trainers en eigenaren te elfder ure uit de rennen geschrapt. Maar niet uit de Cox Plate waarin alle twaalf ingeschreven deelnemers van start vertrokken. Torenhoge favoriet was de vierjarige hengst Anamoe (Street Boss x Anamato). Anamoe werd vorig jaar tweede in deze ren achter State of Rest en had al zes Group I rennen gewonnen. Met zijn zege van de Cox Plate heeft de hengst nu zeven Group I overwinningen op zijn naam staan en betekent voor eigenaar Godolphin dat dit paard hun beste op het noordelijk halfrond tot nu toe is.

Alles verliep volgens plan voor Anamoe

Anamoe won voor I’m Thunderstruck en de derde aankomende El Bodegon. Trainer James Cummings was halverwege de ren er al van overtuigd dat Anamoe zou gaan winnen. “Alles verliep volgens plan en het team heeft een

fantastische prestatie neergezet”, aldus de trainer. Jockey James McDonald: ”Vanaf de laatste 600 meter begon Anamoe zich richting de leiders te bewegen en nam de kop over van Zaaki en Alligator Blood en ja, ik was wel

gespannen. Het is een heel belangrijke ren en de droom van elke jockey om de Cox Plate te winnen.”

Blikseminslag geen afstel voor Bella Nipotina

De Ladbrokes Manikato Stakes vindt steevast daags voor de Cox Plate plaats maar dit jaar niet. Vanwege een blikseminslag vlak voor de start op de renbaan werd de ren geannuleerd en aan het renprogramma van gisteren toegevoegd. Voor de trainers die hun paard voor deze ren speciaal voor vrijdag hadden klaargestoomd was het een domper. Maar het publiek tijdens de Cox Plate meeting van zaterdag werd getrakteerd op én de Cox Plate én de Manikato Stakes.

Eerste Group I overwinning

Deze Group I ren over 1200 meter had een prijzenpot van 1,3 miljoen euro en van de 18 deelnemers werden er acht door hun trainers teruggetrokken waardoor er tien van start vertrokken. De vijfjarige merrie Bella Nipotina (Pride Of

Dubai x Bella Orfana) veroverde met speels gemak haar eerste Group I overwinning met 4 ¾ lengte voor Rothfire en de derde aankomende Best Of Bordeaux. Zowel trainers Carion Maher en David Eustace als jockey Craig Williams konden tevreden terugkijken op de prestatie van de merrie.

Bron Horses.nl