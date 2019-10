Anapurna levert Frankie Dettori een record

De Qatar Prix de Royallieu werd dit jaar als Groep 1 ren gekwalificeerd en is daarmee tevens de eerste Group I ren op de “pre Arc day” over 2800 meter met 9 deelnemers waar men u tegen zegt. Twee van hen, Musis Amica en Mutamakina finishten beide als tweede in de Prix Vermeille respectievelijk in de Prix de Niel drie weken geleden. Verder namen van trainer John Gosden drie paarden deel: Anapurna, Enbihaar en Lah Ti Dar en van Aidan O’Brien twee paarden South Sea Pearl en Delphinia.

Topjockey Frankie Dettori had bewust voor Anapurna gekozen ondanks het feit dat de combinate in de Prix Vermeille zevende werd. Wat uiteraard voor Anapurna spreekt is dat zij onder meer de Epsom Oaks won en dat is een hele grote Groupe I ren. Anapurna had al bewezen dat zij op topniveau kan meedraaien, vandaar Frankies keuze.

Anapurna gaf zich niet gewonnen

Een goede keuze want vanaf de start tot de finish was het deze combinatie die de koers bepaalde met naast zich stalgenote Lah Ti Dar. Bij het naderen van de finishlijn zag het er naar uit dat Anapurna het niet zou redden maar de merrie streed dapper door en gaf zich niet gewonnen. Anapurna won de koers en onder luid gejuich leverde Frankie zijn beroemde sprong vanaf het paard. Na de koers werd een onderzoek wegens hindering ingesteld maar na een half uur beraadslagen bleef de uitslag ongewijzigd. Dettori “Ze ging niet goed in Prix Vermeille. Vandaag liet ik haar leiden en bleef van de reling af koersen omdat de grond daar beter is. Anapurna heeft mij vandaag de 17e Groep 1 overwinning geleverd.

Qatar Prix du Cadran

Deze Qatar Prix du Cadran Group I race over 4000 meter is een klassieker voor de zogenoemde stayers, Engelse volbloeden die over lange afstanden kunnen racen. In 2014 zette High Jinx het koersrecord van 4.12.22 neer en sedertdien is dat niet geëvenaard.

De grote favoriet van vorig jaar Holdthasigreen (Hold that Tiger x Greentathir) deed nu van zich spreken en liet de overwinning niet aan zich voorbij gaan. Vorig jaar bepaalde het paard de hele koers en werd toen geslagen door Call the Wind en dit jaar nam hij wraak. Holdthasigreen werd bereden door Tony Piccone. Net als vorig jaar leidde het paard de koers en ditmaal verzette de combinatie zich met succes tegen de aanval van Call the Wind. Claude Le Lay ,mede-eigenaar van Holdthasigreen: “Het is zo leuk! Vorig jaar werden wij verslagen. Het ging dit jaar mis: na bloedafname kwamen we erachter dat hij ziek was maar hij heeft zich hersteld en zijn comeback vandaag en hoe reageerde op alle aanvallen liet zien dat hij er weer helemaal bovenop is.”

Gedwongen te wachten

Freddy Head (Call the Wind coach, 2nd) “Call The Wind werd verslagen door zijn ongustige startboxnummer. Als het paard een box aan de reling had gehad dan had hij zichzelf achter de leider of in de kopgroep kunnen plaatsen. Vandaag werd hij gedwongen te wachten.” Mark Johnston (Dee Ex Bee 3e) “We zijn erg teleurgesteld. Dee Ex Bee is een paard dat lang voor de finish moet beginnen met finishrijden omdat hij niet echt een snelheidspiek heeft. Hij waardeerde het ritme van de Franse races niet.”

