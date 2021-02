Appleby en Watson domineren vijfde meeting van Dubai World Cup Carnival

Met drie Group II en twee Group III rennen kende de vijfde meeting van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) topdeelnemers die hun prestaties ter voorbereiding op de grote rennen van 27 maart a.s. vertoonden. Trainers Charlie Appleby en Doug Watson domineerden het renprogramma met elk twee overwinningen.

Op het moment dat de zevenjarige ruin D’Bai (Dubawi x Savannah Bell) zijn neus over de finishlijn stak, kon de Engelse trainer Charlie Appleby de vijfde overwinning van de Groep II Zabeel Mile over 1600 meter (waarvan er drie op rij) bijschrijven op zijn staat van verdienste. Bereden door William Buick, die gisteravond na de rennen na Riyadh vertrok om vandaag en morgen in de Saudi Cup rennen te rijden, won de combinatie vanaf de buitenkant van het veld, in een tactisch sterk gereden koers, met een hoofdlengte voor First Contact en Art Du Val.

‘Lage tempo pakte goed uit’

Jockey Buick: “D’Bai is een prachtig paard en het lage tempo van deze ren pakte goed voor hem uit. Wij hadden door aan de buitenkant te koersen veel meters goed te maken, maar toen ik het paard er om vroeg, reageerde hij goed en wist ik dat wij op tijd langs de andere paarden om konden finishen.”

Ook de Balanchine naar Appleby

Appleby zadelde in de Balanchine, de grasbaan ren over 1800 meter voor merries, ook voor het derde opeenvolgende jaar de winnaar. Met James Doyle aan boord won de vierjarige Summer Romance (Kingman x Serena’s Storm) gemakkelijk met 2 ¼ lengte voor Stylistique en Althiqa (die twee weken geleden de Cape Verdi won).

‘De merrie was fris en pittig’

Doyle: “De merrie was voor de ren fris en behoorlijk pittig dus Charlie en het team besloten om haar als laatste van alle deelneemster op de baan te laten om richting de startboxen te galopperen en dat ontspande haar. De ren verliep goed en met nog vierhonderd meter te gaan wist ik dat wij zouden gaan winnen. Appleby: “Wellicht nemen wij na a.s. maart Summer Romance en Althiqa mee naar Europa voor deelname aan de Europese klassiekers.”

De UAE Oaks voor Mnasek

De UAE Oaks is een van de klassiekers voor driejarigen die goed zicht biedt op de kansen voor de deelnemers in de Derby. De ren over 1900 meter op zand werd door Mnasek (Empire Maker x Washington Bridge) onder Pat Dobbs met 6,5 lengte gemakkelijk gewonnen voor Nayefah en Last Sunset. Het was de derde UAE Oaks overwinning voor zowel de trainer als de jockey.

Mnasek mogelijk naar Derby

Dobbs: ”Na de start bleef ik in de achterhoede koersen om de merrie zoveel mogelijk van het opspattende zand te behoeden en toe ik haar toesprak om te gaan, ging zij los en hadden wij de ren eigenlijk al gewonnen.” Watson: “Ik ga met de eigenaren overleggen of wij Mnasek inschrijven voor de Derby en als dat niet het geval is dan sluit ik niet uit dat de merrie naar de USA zal gaan omdat daar een paar mooie rennen voor haar zullen plaatsvinden.”

Al Tariq wint Al Shindagha Sprint

Watson en Dobbs wonnen vervolgens de Al Shindagha Sprint over 1200 meter op zand met Al Tariq (Oasis Dream x El Cuerpo E L’alma). De vijfjarige won twee weken geleden de Jebel Ali Sprint over 1000 meter en voegde vandaag zijn tweede overwinning van dit seizoen er aan toe.

‘Al Tariq was ontspannen’

Dobbs: “Al Tariq was ontspannen, startte goed en galoppeerde als gesmeerd. Het is een stoer paard en ik ben erg blij voor de eigenaar die ons altijd erg trouw is gebleven.” De combinatie won met een halve lengte voor favorieten Important Mission en Gladiator King. Watson: “Ik hoop van harte dat wij uitgenodigd worden om het paard over vijf weken tijdens de World Cup dag mogen laten starten in de Golden Shaheen.”

Bron Horses.nl