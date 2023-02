Appleby, Godolphin en Richard Mullen scoren dubbel in Bahrein en verbreken baanrecord

De visie van Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC) is om paardenrennen in het Koninkrijk Bahrein te promoten, de beste paarden en trainers te laten presteren en renliefhebbers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een van de beste internationale ren-evenementen in de regio. Een van de unieke kenmerken van REHC is dat het beschikt over een van de mooiste grasbanen, twee stuks van 2400 meter, en tribunes van het hele Midden-Oosten. De REHC geniet van enkele van de toonaangevende namen in de overheid, de industrie en het bedrijfsleven nationale steun.

Gisteren vond de Crown Prince Cup (lokaal de HRH Prince Salman Bin Hamad Bin Isa Al Khalifa Cup, de kroonprins en premier van Bahrein, genaamd) over 2000 meter plaats. Het is een van de meest prestigieuze races van Bahrein voor internationale Engelse volbloeds.

Warren Point wint Crown Prince Cup

Er vertrokken vijftien internationale deelnemers van start en de uit Dubai ingevlogen jockey Richard Mullen op de vierjarige Warren Point (Dubawi x Gateri) spreidde het veld uit elkaar om met drie lengten te winnen van Tawaareq en Byline. Warren Point is eigendom van Godolphin en wordt getraind door Charlie Appleby.

‘Talentvol paard’

Appleby: “Warren Point is een talentvol paard waarvan ik hoopte dat hij een mooi en goed renpaard zou worden. Dat profiel is hij nu aan het opbouwen en hij is in vorm. Hij is klaar voor de komende rennen in de golfstaten en mogelijk in de zomer in Europa over 2000 en 2400 meter want hij heeft laten zien dat hij daarvoor het uithoudingsvermogen heeft. De ren verliep in een mooi tempo en het belangrijkste is dat hij in een mooi ritme komt want hij kan tijdens de koers een opgewonden standje zijn.”

Baanrecord gebroken in Anchorman Cup over 1800 meter

Voor de Crown Prince Cup boekte de combinatie Appleby, Godolphin en Mullen al een overwinning in de Anchorman Cup met de vierjarige King Of Conquest (Lope De Vega x Moi Meme). Het paard verbrak het baanrecord. De combinatie won met 1 lengte voor Classical Wave, die deze ren vorig jaar won, met What’s The Story als derde aankomende. Appleby: “Wij hoopten dat een afstand van 1800 meter goed bij King of Conquest zou passen en dat was dus het geval.” Richard Mullen voegde eraan toe: “Het was een heel goede prestatie. Het paard startte heel goed en ik zat de hele ren in een mooie positie. Net toen de ren zich heuvelopwaarts begon te ontwikkelen, was ik mij ervan bewust dat ik het paard met rust moest laten want na het heuvelopwaarts gaan komt de laatste rechte lijn richting finish waar tegenwind is. Het paard versnelde toen en zette een indrukwekkende prestatie neer.”

Na gisteren te Dubai een hattrick te hebben geboekt deelden Appleby en Godolphin een dubbel gisteren te Bahrein. Een uiterst succesvolle vrijdag dus. Appleby: “Het was een goede dag voor ons team en wij zijn verheugd om thuis te komen met twee paarden waarvan we hoopten dat ze competitief zouden zijn. Het waren twee geweldige ritten die Richard vandaag liet zien en ik wil ook de Bahrain Turf Club bedanken voor het neerzetten van een goed evenement.”

Bron Horses.nl