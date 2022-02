Australische Caitlin Jones wint STC International Jockeys Challenge

Voor de derde keer vond er in Saudi-Arabië een internationaal jockeykampioenschap plaats. In vier rennen streden zeven mannelijke tegen zeven vrouwelijke internationale topjockeys om de eer. Niet alleen om de eer maar ook om 10% van het prijzengeld van in totaal 1,6 miljoen dollar dat via een puntensysteem wordt verdeeld onder de eerste vijf aankomenden. De algehele winnaar kon daar nog eens 30.000 dollar aan toevoegen. Die winnaar werd Caitlin Jones.

Prins Bandar Bin Khalid Al Faisal, voorzitter van de Jockey Club van Saoedi-Arabië: “Wij zijn verheugd enkele van de beste jockeys in de wereld voor de STC International Jockeys Challenge te mogen verwelkomen. De International Jockeys Challenge weerspiegelt de waarden van Vision 2030 van Saudi-Arabië, waarin een programma van doelen voor verhoogde sportparticipatie in diverse onderdelen onder jonge Saudi-jongeren is vastgelegd.”

Tweede ren voor pensionaris Glen Boss

De eerste ren van de Saudi Telecom International Jockeys Challenge over 1400 meter werd gewonnen door Shane Foley op Alnashaas. De tweede ren werd door renlegende Glen Boss op Raeed gewonnen waarmee een droom voor Glen werkelijkheid werd. De 52-jarige Australiër ging afgelopen november namelijk met pensioen, maar liet de kans niet schieten om in Saoedi-Arabië te rijden, een land dat hij nog nooit eerder had bezocht.

Nog nooit in Saoedi-Arabië gereden

Boss: “Het was eigenlijk de dag nadat ik met pensioen ging dat ik het telefoontje kreeg – als ze me twee weken later hadden gevraagd, had ik misschien nee gezegd maar het kostte me ongeveer twee seconden om ja te zeggen. Ik was enthousiast, ik heb in veel landen gereden en ben nog nooit in Saoedi-Arabië geweest, dus het was een geweldige kans om te komen kijken hoe het er daar aan toe gaat.”

Prachtige carrière

Zijn palmares op topniveau omvat drie Melbourne Cups op de briljante merrie Makybe Diva (2003-2005) en vier Cox Plates (2005, 2009, 2012 en 2020). Boss “Ik had een absoluut prachtige carrière: ik ben 52 en rijd al 37 jaar professioneel, en voor het grootste deel daarvan op een zeer hoog niveau. Ik had het gevoel dat ik veel meer te doen had in de racerij, maar het had niet met racen te maken en om dat te doen moest ik afstand nemen van het rijden zelf. Om de hele tijd op dat geweldige niveau te zijn moet je meer dan 100% toegewijd zijn. Ik voelde de prikkel minder en ook dat ik mentaal begon af te dwalen. Ik ben super onder de indruk van de renbaan en de organisatie hier. Ik heb gisteren goed naar het circuit gekeken en visueel kan ik zien dat het van wereldklasse is. Ik sprak met Olivier Peslier en hij bevestigde dat. Het Saoedi-Arabische volk heeft torenhoge ambities en een grote visie en wil en gaat dit naar een groot, groot niveau tillen. Ik vind het geweldig om in dit internationaal kampioenschap tegen de jongere vrouwelijke jockeys te strijden omdat, zoals iedereen weet, vrouwen over de hele wereld echt nu hun voet tussen de deur krijgen en een enorme impact maken in de racerij, waar ik volledig achter sta. Ik vind het concept van zeven mannen en zeven vrouwen prachtig omdat het de vrouwen de kans geeft om hun ongelooflijke talenten op een wereldpodium te laten zien. Dit wordt het laatste moment dat ik ooit op een renpaard rijd en om het in Saoedi-Arabië te mogen doen en daar ook nog eens te winnen is best een sensatie.”

Caitlin Jones

Caitlin Jones won de derde ren op Koheylan Alkheil, voerde met die overwinning het klassement aan en won dat door het vergaren van de meeste punten omdat de winnaar van de vierde ren minder punten dan zij had vergaard. Het werd dus een mooi Australisch feestje met Glen Boss en Caitlin Jones die ruim 300 overwinningen in Australië heeft behaald en recent met een aantal Australische paarden naar Dubai is afgereisd om hun voor de grote rennen aldaar voor te bereiden.

