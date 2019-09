Australische jockey (22) sterft bij trainingsongeval

Mikaela Claridge is vrijdag bij de training op het Cranbourne Training Centre in de Australische staat Victoria van haar paard gevallen en dodelijk verongelukt. Claridge maakte vorig jaar augustus haar debuut en kende een korte, maar zeer succesvolle carrière. Ze won maar liefst 28 races.

Mikaela Claridge werd leerling-jockey in 2015, maar stond al gauw wegens een ernstige rugblessure een jaar langs de kant. In deze periode behaalde ze haar bachelor op de pedagogische academie. Mikaela Claridge was net getrouwd toen ze afgelopen vrijdag overleed bij het trainen van één van haar renpaarden.

Bron: HorseTalk