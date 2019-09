Australische jockey krijgt drie maanden schorsing voor telefoongebruik

Kathy O’Hara, de 33 jarige Australische jockey die voor de Caufield Cup en de Melbourne Cup (beide Group I races) geboekt werd om de achtjarige Grey Lion in die koersen te rijden loopt deze bijzondere topritten mis vanwege een schorsing.

Kathy is gisteren voor een periode van drie maanden door de Australische NSW Jockeyclub geschorst omdat zij in de jockey kleedkamer haar gsm 65 keer gedurende 12 maanden heeft gebruikt. In 2016 kreeg O’Hara een schorsing van twee weken en een boete van 1.000 dollar aan haar broek voor hetzelfde vergrijp.

Weinig kans

In Australië is het de regel dat de jockeys, voordat zij op rendagen de kleedruimte op de renbaan betreden, hun telefoon inleveren om te voorkomen dat zij (de jockeys) op de paarden wedden of geheime informatie en tips verstrekken. Kathy had dat dus niet gedaan en dat komt haar duur te staan. Topjockeys ter wereld willen allemaal graag in Group I races geboekt worden. Het mislopen van deze twee bijzondere ritten is het argument van Kathy in het door haar aangespannen beroep tegen de beslissing van de jockeyclub. Gelet op haar eerdere veroordeling in 2016 geeft men haar weinig kans dat zij haar beroep gaat winnen.

