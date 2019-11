Australische Vow and Declare wint de 159ste Lexus Melbourne Cup

Nergens in de wereld is een paardenrace zo geliefd en wordt zo intens beleefd als de Melbourne Cup. Flemington racecourse kende vandaag meer dan 80.000 bezoekers waarvan er duizenden per cruiseschip vanuit alle windstreken arriveerden. De beroemde race werd gewonnendoor de Australische deelnemer Vow and Declare (Declaration of War x Geblitzt) na een spannende strijd.

Dat paardenraces grootse evenementen zijn, blijkt al uit het feit dat Australië een ‘Minister for Racing’ heeft. Maar liefst 468 miljoen Australische dollars is tot nu toe door alle bezoekers besteed aan hotelovernachtingen, restaurants en winkelen. 56.000 hoeden en fascinators en 40.000 paar schoenen zijn verkocht om nog maar over jurken, kostuums enzovoort te zwijgen. Alle inwoners van de staat Victoria hadden vandaag, vanwege de race, verlof, scholen en overheidsgebouwen zijn gesloten en elders in Australië wordt sinds jaar en dag werkelijk overal het werk stilgelegd om de race te kunnen volgen.

Bijzondere starboxloting

De Victorian Racing Club (VRC) had 24 gemeenten uit alle windstreken van Australië de startboxen laten loten. De gemeente die de winnaar van de Melbourne Cup lootte (in dit geval de gemeente Bunyip) ontvangt van de VRC 50.000 dollar om aan een lokaal goed doel te besteden.

De race

Met een prijzengeld van $ 8 miljoen waarvan $ 4 miljoen voor de winnaar namen uiteindelijk 24 deelnemers, waarvan 12 uit Australië en de overige 12 uit Japan, Duitsland, Nieuw Zeeland, Ierland en Engeland aan de race over 3200 meter deel. De Australiërs vinden dat de Melbourne Cup niet meer ‘hun’ race is met alle buitenlandse deelnemers. De legendarische race werd niet alleen gewonnen door rijke eigenaren, maar ook door de groenteboer, de melkboer en andere Australiërs die een Engelse volbloed hebben gefokt en hem of haar aan deze race lieten deelnemen.

Laag tempo

Het was de Australische deelnemer Vow and Declare (Declaration of War x Geblitzt) die na een spannende strijd de overwinning behaalde. Het tempo werd bepaald door Vow And Declare en Master Of Reality, de door Joseph O’Brien getrainde pupil, en lag niet hoog toen het deelnemersveld voor de eerste maal langs de tribunes koersten. Naarmate de koers vorderde verhoogden zij het tempo en na het uitkomen van de laatste bocht waaierde het veld over de hele breedte van de renbaan uit. Frankie Dettori op Master Of Reality richting de reling aan de binnenkant waar Craig Williams op Vow And Declare zich ook bevonden. Doordat Dettori opeens van de reling richting het midden van de baan dreef, hinderde hij de opkomende Lordan en Il Paradiso.

Straf voor Dettori

In een spannende finish waarvan Dettori dacht dat hij gewonnen had bleek het toch Vow and Declare te zijn die met een hoofdlengte voor Master of Reality finishte die op zijn beurt een neuslengte voor Prince of Arran en Il Paradiso finishte. Het hinderen kwam Dettori duur te staan: hij kreeg een tevoetstelling van negen dagen opgelegd en werd teruggezet naar een vierde plaats waardoor Prince of Arran als tweede en Il Paradiso als derde aankomende werden uitgeroepen.

‘Ik kan het niet geloven’

Voor trainer Danny O’Brien was het zijn eerste Melbourne Cup: “Ik kan het niet geloven, wát een race en wát een paard! Craig Williams heeft hem zo mooi bereden en zo’n mooi koersverloop gegeven, terwijl de koppostitie pakken eigenlijk niet de bedoeling was. Craig kon vanwege het lage tempo echter niet anders en zijn ervaring en zijn geloof in het uithoudingsvermogen van het paard heeft zijn inzicht bewezen.”

Jockey Williams: ‘droomde om te winnen’

Winnende jockey Williams zei: “Ik voel me zeer vereerd. Ik groeide hier op, keek naar deze races en droomde ervan om er een te winnen. Het is de grootste race van Australië en wij hebben met een Australisch paard gewonnen, fantastisch!”

