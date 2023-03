Badminton en Burghley winnares Vanir Kamira uit topsport

Piggy March's topeventer Vanir Kamira (v. Camiro de Haar Z) gaat op 18-jarige leeftijd met pensioen. Haar afscheid van de topsport wordt gevierd op de Badminton Horse Trials begin mei, de 5*-wedstrijd die de merrie in 2019 won. De Burghley Horse Trials afgelopen najaar was het laatste internationale optreden van March en “Tilly” en die sloot het paar winnend af.

“De inschrijvingen voor Badminton zijn gisteren gesloten en met gemengde gevoelens kan ik zeggen dat Vanir Kamira’s naam dit jaar niet op de lijst zal staan,” schrijft Piggy March op Facebook. “Ze is met haar 18 jaar nog steeds in topvorm en geniet nog altijd van haar werk, maar ik wilde haar echt met pensioen laten gaan nu ze op vijfsterrenniveau op de top van haar kunnen is. Ik ben haar eigenaar Trevor Dickens erg dankbaar dat hij het ermee eens is dat dit de juiste beslissing voor haar is.”

Geen gemakkelijke beslissing

March vervolgt: “Het was geen gemakkelijke beslissing, want er is geen enkele reden waarom ze niet nog een keer naar Badminton zou kunnen gaan. Ik denk echter dat we het aan haar verplicht zijn om op dit niveau te stoppen zolang we de keuze hebben en ik zou nooit in een positie willen komen waarin die beslissing ons uit handen wordt genomen.”

Vanir Kamira werd in Ierland gefokt door Kathryn Jackson, uit Camiro De Haar Z. Ze begon haar carrière bij Piggy March, maar bracht vervolgens vier jaar door bij Izzy Taylor en Paul Tapner. In 2017 keerde de merrie terug bij March op stal.

Twee 5* zeges

42 keer kwam Vanir Kamira internationaal aan de start. Het leverde achttien top tien klasseringen op. Onder Piggy March won ze Badminton in 2019 en Burghley in 2022. Daarnaast waren er twee keer een tweede plaats en een vijfde in Burghley. Vorig jaar voegde ze ook nog een vierde plaats in Badminton er aan toe. In 2022 was er nog de winst in de korte 4* in Hartpury en een vijfde plaats in de korte 4* van Burnham Market. Het paar werd in 2021 derde de nieuwe 5* wedstrijd in Bicton, de wedstrijd kwam in de plaats van de gecancelde Burghley Horse Trials.

Persoonlijkheid

“Mijn paard is van nature niet de beste beweger of het beste springpaard” zei March na haar overwinning in Burghley vorig jaar. “Het is haar persoonlijkheid, haar hart, waarmee ze de wedstrijd voor je wint. Dat is wat haar bijzonder maakt, ik ben zo trots op haar.”

