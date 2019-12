Beat The Clock niet te kloppen in de Longines Hong Kong Sprint

De Longines Hong Kong Sprint over 1200 m op gras was aanvankelijk een koers over 1000 m in een rechte lijn. In 2006 werd de afstand verlengd naar 1200 m mét een bocht. De race staat inmiddels op de 44ste plaats van de top 100 Groupe I rennen. Longines sponsorde de race voor het eerst in 2012 en het prijzengeld is verhoogd naar een kleine € 2,4 miljoen.

De startboxloting is altijd een grote zorg voor de sprinters en men hoopt zoveel mogelijk aan de binnenkant van de baan te loten. Een loting in de buitenste box kan ook als een uitdaging worden gezien. Dat demonstreerde ’s werelds meest verdienende jockey João Moreira in 2015 op Peniaphobia die van meet af leidde en won. De keerzijde is echter dat paarden die aan de buitenkant starten en vroeg in de koers al snelheid missen het verder wel kunnen vergeten. Kortom, de sprint races te Sha Tin zijn verre van gemakkelijk.

De race heeft desondanks een mooie historie met winnaars als Silent Witness en Sacred Kingdom uit Hong Kong en de grootste sprinter van Japan, de uitzonderlijke Lord Kanaloa wiens dochter Almond Eye het beste renpaard van Japan is.

Geen Europese paarden

Een deelnemersveld met 14 toppaarden waaronder dus Hot King Prawn (Hong Kongs rijzende ster die vorig jaar voor het eerst in een Groupe I koers startte en die negen van de tien eerdere koersen won) en Mr Stunning die Hong Kong vorig jaar haar 14e overwinning opleverde met aan boord jockey Karis Teetan, de winnaar van het Longines International Jockey Championship 2019. Dit jaar werd de Australische jockey Hugh Bowman voor Mr Stunning geboekt en Teetan voor Hot King Prawn. DB Pin werd vorig jaar tweede en Beat The Clock die afgelopen januari de Centenary Sprint Cup en in april de Chairman’s Sprint Prize (beide Group I rennen) te Hong Kong won was een van de favorieten van deze race. Uit Europa was er geen paard voor deze race ingeschreven en vanuit Japan was enkel Danon Smash als sprinter ingevlogen. De Australische favoriet In Her Time werd gisteren vanwege een hoefblessure helaas teruggetrokken waardoor er dertien paarden resteerden waarvan twaalf uit Hong Kong en een uit Japan.

Een neklengte

Na de start was het Aethero die voor Mr Stunning en Hot King Prawn het tempo bepaalde en die combinatie bleef tot ongeveer vijfhonderd meter voor de finish ongewijzigd. Joao Moreira op Beat the Clock (Hinchinbrook x Flion Fenera) won met een neklengte voor Hot King Prawn, beiden in training bij de Hong Kong trainer John Size. Moreira schreef de Longines Hong Kong Vase een half uur eerder op zijn naam en voegde daar breed lachend met Beat The Clock de Longines Hong Kong Sprint aan toe. Derde werd Aethero en vierde werd Mr Stunning die daarmee het kwartet van de eerste vier aankomende paarden uit Hong Kong completeerde.

‘Memorabele ren voor mij’

Joao Moreira: “Na de start had ik het paard niet in de positie waar ik hem wilde hebben maar ik wist dat ik in de laatste tweehonderd meter sowieso moest toeslaan. Het was een memorabele ren voor mij omdat zoveel mensen aan het paard twijfelen en ik denk dat hij nog wel wat overwinningen in de toekomst zal binnenhalen.”

Bron: Horses.nl