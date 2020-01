Benbatl wint de Singspiel Stakes op zijn sloffen

Op de tweede rendag van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) op de renbaan van Meydan in Dubai werd gisteren een prijzenpot van 1,3 miljoen dollar verdeeld over acht rennen waaraan toppaarden deelnamen. De rennen zijn de voorbereidingskoersen voor die rennen van de Dubai World Cup dag op 28 maart a.s. De zesjarige Bentbatl keerde terug na een lange rustperiode en won overtuigend Singspiel Stakes.



Na 82 dagen rust keerde Bentbalt als zesjarige terug op de renbaan. De wijze waarop hij de Singspiel Stakes van 2020 won belooft nogal wat voor de overige koersen van het DWCC en de Dubai World Cup dag waaraan het paard nog gaat deelnemen. Benbatl (Dubawi x Nahrain) won op zijn sloffen met 4 ¾ lengte voor For the Top en Majestic Mambo. De volbloed is gefokt door Darley Stud, de stoeterij van HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum die tevens eigenaar is van renstal Godolphin waartoe Benbatl behoort.

‘Wat is hier aan de hand’

Jockey Christophe Soumillon: “Het tempo van de race was goed en ik was nogal verrast dat niemand mij achtervolgde. Benbatl ging heel gemakkelijk naar voren en ik had zoiets van ‘wat is hier aan de hand’. Hij gold wel als favoriet, maar het is niet de beste positie in een race om Benbatl gelijk in de voorhoede te laten koersen. Hij liep alsof hij in zijn eentje aan een ochtendgalop bezig was, hij domineerde de race.Het is leuk om hierop voort te bouwen en hem zo fit mogelijk te maken voor de Dubai World Cup dag. Als hij de volgende keer wat medestanders naast zich krijgt is dat beter voor het paard. Vandaag was hij het beste paard in het veld en waarschijnlijk van Dubai op dit moment.” Trainer Saeed bin Suroor voegde toe: “Hij liep echt goed en ik ben blij met de manier waarop hij de laatste paar honderd meter koerste.”

2018 was een topjaar voor Benbatl

Als vierjarige beleefde Benbatl in 2018 een topjaar en ging het paard op wereldtournee. De start vond plaats te Dubai waar Benbatl van januari tot en met eind maart de klassiekers als de Singspiel Stakes en de Al Rashidiya won, tweede werd in de Jebel Hatta op Super Saturday en vervolgens de Dubai Turf op de Dubai World Cup dag won.

Tweede achter Winx

Benbatl ging vervolgens 80 dagen op rust en koerste in Ascot om vervolgens door te vliegen naar München waar hij op 29 juli 2018 de Grosser Dallmayer Preis won. Daarna vloog het paard door naar Australië waar hij in oktober de Ladbrokes Stakes in Caulfield won, om twee weken later met slechts twee lengten achter de legendarische Winx in de Cox Plate te finishen. Daarna heeft het paard bijna een jaar op rust gestaan om in 2019 slechts twee keer te starten. Uit de twee starts won hij de Newmarket Shadwell Joel Stakes.

