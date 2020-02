Benbatl zet zijn debuut op zand om in klinkende overwinning

Tijdens de zesde Dubai World Cup Carnival meeting viel er een prijzengeld van 1.380.000 dollar te verdelen in de zeven koersen die deze rendag telde. Speciale aandacht ging uit naar de zesjarige Benbatl (Dubawi x Nahrain) die voor het eerst in zijn koerscarrière op de zandbaan van de renbaan te Meydan van start zou gaan. Het besluit van Sheikh Mohammed was uitermate succesvol want Benbatl won met twee lengten verschil de met 450.000 dollar gedoteerde Al Maktoum Challenge R2 over 1900 meter.

De koers vormt een belangrijke voorbereiding op de met 12 miljoen dollar gedoteerde Dubai World Cup over 2000 meter op zand op 29 maart. Daarnaast was de overwinning gisteren van Benbatl voor alle betrokkenen een belangrijke om te kunnen zien of het paard goed uit de voeten kon komen op een zandbodem. Benbatl staat ingeschreven voor de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup op zand op 29 februari in Riyadh.

Changeren

Na de start werd de koers geleid door Roman Rosso en Chiefdom met Benbatl in een derde positie. Tijdens de ren changeerde het paard een paar keer. Dat baarde diens jockey Christophe Soumillon zorgen omdat hij hem niet in de juiste galop kreeg. Dat Soumillon een topjockey is, bewees hij door Benbatl in de laatste bocht, nadat het paard nog eens drie keer van been wisselde voor de rechte lijn naar de finish, met een tempo van meer dan 50 km per uur in de juiste galop te zetten. De combinatie won met twee lengten verschil voor Military Law en met 6 ¾ lengte voor de derde aankomende Gronkowski. Het was Benbatl’s tiende overwinning uit 20 starts op drie continenten en zijn winsom staat nu op 5,7 miljoen dollar.

‘Benbatl kan zandbodem ook goed aan’

Trainer Saeed bin Suroor was verheugd: “Bentbalt doet het in de trainingen op onze polytrack thuis goed, maar een polytrack is anders dan zandbaan. Het besluit van Sheikh Mohammed om het paard op zand te laten koersen was juist.” Jockey Soumillon vervolgde: “Hij was veruit het beste paard in het veld en liet zien dat hij beide baanoppervlakken (gras en zand) goed aankan. Het is belangrijk dat een paard tijdens een zandkoers goed uit de startboxen vertrekt en dat deed Benbatl. Ik moest hem een paar keer dwingen om op het juiste been te galopperen en in de laatste rechte lijn kreeg ik hem in de rechtergalop en voelde ik gelijk zijn respons toen hij behoorlijk indrukwekkend weg spurtte.”

UAE 2000 Guineas voor Fore Left

Deze met 250.000 dollar gedoteerde klassieke koers voor driejarigen werd verreden over 1609 meter op zand. Het leverde de Amerikaanse deelnemer Fore Left (Twirling Candy x Simply Sunny) zijn eerste Group overwinning op na zijn drie starts in de USA. Onder jockey William Buick won het paard met 1 ¾ lengte voor Zabardast en de derde aankomend Emblem Storm.

‘Hard werken’

William Buick: “Trainer Doug O’Neill en zijn team hadden er alle vertrouwen in dat dit paard meer snelheid had dan enig ander paard in deze race. Desondanks heb ik hard moeten werken en nadat ik hem een adempauze gaf, herpakte Fore Left zich, versnelde hij weer en bleef die snelheid vasthouden. Gelet daarop, denk ik, dat de betrokkenen nu uitkijken naar de met 2,5 miljoen dollar gedoteerde UAE Derby over 1900 meter op 29 maart.”

De jockey kende een succesvolle avond door drie van de zeven koersen van gisteren te winnen. Na deze koers won hij met Art du Val en met Beyond Reason voor Godolphin waarbij Adrie de Vries op Laieth met een neklengte geklopt werd.

Bron Horses.nl