Bin Suroor, Appleby en Godolphin overheersen

De zesde renavond van het Dubai World Cup Carnival 2021 werd overheerst door de overwinningen van Appleby en Saeed bin Suroor met de door beide trainers getrainde paarden van Godolphin. Van de zes rennen die werden verreden, wonnen zij er vier. Deze resultaten geven de trainers een goed overzicht welke paarden zij voor welke rennen van de Dubai World Cup op 27 maart a.s. verder gaan voorbereiden en eventueel gaan inschrijven.

UAE-trainer Saeed bin Suroor zette een huzarenstukje neer met het bemachtigen van de eerste drie finishplaatsen van deze ren met door hem voor Godolphin getrainde paarden. In de met $195,000 gedoteerde Nad Al Sheba Trophy over 2810 meter op gras bestond het deelnemersveld weliswaar uit de helft van de Godolphin renstal, maar dat betekent niet automatisch dat overwinningen daarmee zijn gegarandeerd.

Tactisch zeer sterke race

Frankie Dettori bereed de zesjarige Volcanic Sky (Street Cry x Short Skirt) en keek in de laatste 800 meter achter zich om te zien hoe zijn concurrenten het deden. In een zeer sterke tactisch gereden ren stormde de combinatie in de laatste 100 meter richting finish en won de ren met hoofdlengte voor stalgenoot Global Heat die stalgenoot Briljant Light naar de derde plaats verwees. De door Charlie Appleby getrainde Ispolini, die deze ren in 2019 won, werd vierde en completeerde daarmee het Godolphin kwartet.

‘Volcanic Sky verbetert zich elke ren’

De Godolphin-trainers hebben deze ren nu tien keer gewonnen. Saeed Bin Suroor: “Volcanic Sky verbetert zich in elke ren en Frankie heeft hem een geweldige rit gegeven. Hopelijk is deze overwinning genoeg voor een uitnodiging voor de Dubai Gold Cup.”

Trio voor Appleby

Voor de Engelse trainer Charlie Appleby was deze meeting, waarvan hij drie koersen voor Godolphin won, een meer dan geweldige. De succesavond begon met de overwinning van Godolphins driejarige Bright Melody (Dubawi x Lyric Of Light) onder jockey James Doyle in de Getthat, een ren over 1800 meter op gras. De door bin Suroor voor Godolphin getrainde Dubai Mirage onder Frankie Dettori werd met 1 ¾ lengte naar een tweede plaats verwezen.

Meydan Classic

Vijfendertig minuten later zadelde Appleby in de Meydan Classic over 1600 meter op gras weer de winnaar. Godolphins driejarige Naval Crown (Dubawi x Come Alive) onder Mickael Barzalona verwees trainings- en stalgenoot Master Of The See met 1 ¾ lengte naar een tweede plaats.

Hoog tempo

Het was een meesterlijke rit die Barzalona neerzette. In een hoog tempo vertrok de combinatie, kwam niet in gevaar om de ren te winnen. En na een blik op het grote tv-scherm op de baan van Meydan zag Barzalona al in de laatste tweehonderd meter dat hij de overwinning zouden gaan binnenhalen.

Derde overwinning

Een uur later volgde de derde overwinning in de met $130,000 gedoteerde Group III ren de Dubai Millennium Stakes over 2000 meter op gras. Godolphins vierjarige Star Safari (Sea The Stars x Intimhir) onder William Buick won met 1 ¼ lengte voor Bedouin’s Story, die door bin Suroor voor Godolphin wordt getraind. Bin Suroor bezette met Dream Castle ook de vierde finishplek in deze ren.

Braqq zet baanrecord neer

Deze ren voor Arabische volbloeds werd gewonnen door de achtjarige Braqq onder jockey Ryan Curatolo. Curatolo verving Adrie de Vries, de vaste jockey van dit paard, vanwege een schorsing van De Vries. De Vries won de eerste Group I ren van het seizoen met Braqq in de Al Maktoum Challenge R1 en werd tweede met het paard in Al Maktoum Challenge R2 over 1900 meter. Een zuur gelag voor de geschorste De Vries die moest toekijken hoe Curatolo op Braqq de met $165,000 gedoteerde Group I Al Maktoum Challenge R3 over 2000 meter op zand won en een baanrecord neerzette.

