Blue Point maakt punt met winnen van Diamond Jubilee Stakes

Het heeft 16 jaar geduurd voordat een paard én de King's Stand (1000 meter) én de Diamond Jubilee Stakes (1200 meter) in één jaar won. De eerste race vindt altijd op de openingsdag van Royal Ascot en de tweede op de slotdag vijf dagen later plaats. Het laatste paard dat in een tijdsbestek van vijf dagen deze twee Group I rennen won was Choisir in 2003. Nu was het de vijfjarige Blue Point (Shamardal x Scarlett Rose) van Godolphin die zijn naam op de erelijst bij kon schrijven.

De meningen waren nogal verdeeld of het verstandig was om een paard na een Group I race vijf dagen later weer in te schrijven voor een Group I race. Volgens Blue Point’s trainer Charlie Appleby verkeert het paard in bloedvorm en zag hij na het winnen van de King’s Stand Stakes geen signaal bij het paard om hem terug te trekken voor de Diamond Jubilee Stakes.

Blue Point snoert iedereen de mond

Voor een sprinter kan dat maar voor een langere afstandsloper ligt dat moeilijker. Blue Point snoerde iedereen de mond door beide koersen overtuigend te winnen. Blue Point houdt van de renbaan van Ascot en heeft op een race na al zijn koersen hier gewonnen. Onder de koningsblauwe kleuren van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum en onder een blauwe hemel deed Blue Point onder jockey James Doyle op de koninklijke renbaan van Royal Ascot zijn naam eer aan en versloeg zijn 16 medestrijders in stijl.

‘Hij houdt van Ascot’

Afgelopen dinsdag had Blue Point net als vorig jaar mede favoriet Battaash verslagen en deze keer wilde Appleby Blue Point’s klasse voor de tweede keer laten zien en na toestemming daarvoor van Sheikh Mohammed maakte Appleby wederom duidelijk dat híj de juiste man is voor het trainen van de toppaarden van Godolphin. “Blue Point is al bij ons sinds hij twee was, en het is een fantastisch paard. Hij houdt van de renbaan van Ascot en hij laat dat ook duidelijk zien”, zei een juichende Appleby.

Blue Point versloeg de tweede aankomende Dream of Dreams met een hoofdlengte die de derde aankomende Kachy op 2 ½ lengte achter zich hield.

Royal Ascot 2019: een meeting om te onthouden

Records werden dit jaar gebroken, het meer dan 300.000 mensen tellende publiek werd in vuur en vlam gezet door hun lievelingsjockey Frankie Dettori die gehuldigd werd met de Royal Ascot’s Jockeys Kroon, met de 8 Group I en de overige topraces, met Blue Point die twee Group I races in vijf dagen won, met Haley Turner die als vrouwelijke jockey na 31 jaar de Sandringham Stakes te Royal Ascot won en met ons Nederlands koningspaar dat HRH Queen Elizabeth II vergezelde in de open Landauer op de openingsdag van Royal Ascot.