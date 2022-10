Boekelo: Laura Collett blijft aan de leiding, Janneke Boonzaaijer onderweg naar nationale titel

Laura Collett heeft haar koppositie in de Military Boekelo behouden. De Britse, ook lid van het team, stuurde haar Diarado-zoon Dacapo in de cross foutloos en binnen de tijd rond. De nummer één van de wereldranglijst Tim Price klom op naar de tweede plaats met de KWPN'er Happy Boy (v. Indoctro). Tom McEwen staat derde met Nicola Wilsons Europees Kampioenspaard JL Dublin, ook van Diarado. Janneke Boonzaaijer gaat aan de leiding in het Nederlands kampioenschap.

De 4* cross van Boekelo leverde in het tweede deel voor verschillende combinaties de nodige problemen op. Vooral de laatste hindernis bleek een echt struikelblok. Nadat vier ruiters hier met paard en al ten val kwamen, waaronder Roxana Graman met Forever (v. Apache), werd de sprong uit het parcours genomen.

Twee keer Diarado

Het individuele klassement werd door de cross flink door elkaar geschud, maar de topruiters uit voornamelijk Groot-Brittannië hielden stand. Laura Collett had al een goede basis in de dressuur gelegd met Dacapo en bleef na de cross op haar dressuurscore van 21.9 staan. Tim Price op Happy Boy en Tom McEwen met de tweede Diarado-zoon in top drie, JL Dublin, voegden ook geen strafpunten aan hun dressuurscores toe. En staan met 25.6 op de tweede en derde plaats. Omdat Price één seconde dichter bij de optimale tijd van 10:10 kwam, staat hij tweede.

EK kampioenspaard

Voor Tom McEwen is de prestatie opvallend. Hij zit in het zadel van JL Dublin waarmee Nicola Wilson vorig jaar het EK won. Wilson kwam in Badminton zwaar ten val met JL Dublin en is nog steeds herstellende van de verwondingen. McEwen nam de teugels van Dublin over en Boekelo is de eerste grote wedstrijd waar het paar aan deelneemt.

Op de vierde en vijfde plaats staan de Britse amazones Sarah Bullimore met Evita AP (v. Con Air) en wereldkampioene Yasmin Ingham met Rehy DJ (v. Tinarana’s Inspector). Beiden reden de cross zonder fouten en staan op 28.4 en 28.7.

Posthumus tweede in tussenstand NK

Van de individuele deelnemers uit Nederland deed Beau Posthumus het beste. De jonge amazone stuurde Smokie (v. A Quidam M) zonder hindernisfouten rond in haar Boekelo-debuut en staat op de 44ste plaats. In het NK klassement staat Posthumus nu tweede achter Janneke Boonzaaijer. Adriaan Smeulders met Ekow (v. Esteban xx) en Stephan Hazeleger met James Bond voltooiden ook de cross. Smeulders staat in het kampioenschap op de derde plaats.

