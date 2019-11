Boyd Exell blijft heersen in wereldbeker

Boyd Exell schreef gisteravond op Jumping Indoor Maastricht de omloop van de wereldbeker mennen op zijn naam. Net als in de kwalificatie was de Australiër de familie Chardon de baas, al was het ditmaal vader IJsbrand die zich als tweede mocht opstellen.

Met een ‘nieuw’ voorspan maakte Bram Chardon niettemin indruk in Maastricht door eerst als tweede te eindigen in de kwalificatie en vervolgens de derde plaats te pakken in de drive-off van de wereldbekerkwalificatie.

Vier strafseconden

Zowel IJsbrand als Bram Chardon liep in de race tegen de klok vier strafseconden op, terwijl favoriet Boyd Exell zeer beheerst foutloos bleef.

Debutante Mareike Harm uit Duitsland werd vierde, Koos de Ronde finishte als vijfde.

Exell leidt

In de tussenstand om de wereldbeker gaat Boyd Exell versterkt aan de leiding met 20 punten. Bram en IJsbrand Chardon delen de tweede plaats met elk 7 punten.

Uitslag