Boyd Exell verslaat Bram Chardon in WB wedstrijd Tsjechië

In Kladruby werd dit weekend een Wereldbekerwedstrijd voor vierspanrijders verreden. Voor Nederland was Bram Chardon met zijn vierspan afgereisd. Hij moest alleen de Australiër Boyd Exell voor zich dulden.

Exell begon de wedstrijd sterk met een winnende dressuurscore van -33.86. Chardon was tweede in de dressuur, op -44.91. De Nederlander won de marathon én de vaardigheid, maar het verschil met Exell in die twee onderdelen was te klein om de koploper helemaal in te halen.

Jong span

De Tsjech Jiri Nescavil Jr werd op afstand derde. Opmerkelijk: Boyd Exell had ook een tweede span paarden meegenomen naar Kladruby, dat vooral uit zesjarige paarden bestond. Met dit span werd de wereldkampioen zevende (van 18) in het eindklassement. Aan de 3* rubrieken voor enkelpannen en tweespannen deden geen Nederlandse rijders mee.

Uitslag WB vierspannen

Bron: Horses.nl