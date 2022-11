Boyd Exell ook in Stockholm oppermachtig

In Stockholm is wereldkampioen Boyd Exell onderweg naar zijn vierde wereldbekeroverwinning op rij. Gisteravond toonde de Australiër weer eens zijn klasse door de drive-off van de inloopproef royaal te winnen. IJsbrand Chardon stuurde zijn vierspan naar de derde plek.

In de eerste omloop viel er nog een balletje van een kegel waardoor Boyd Exell Glenn Geerts nog voor moest laten gaan. De Belg, die foutloos bleef, mocht daarom in de drive-off als laatste van start. Ondanks de 16 strafpunten redde IJsbrand Chardon door een razend snelle ronde het nog net om bij de beste drie voor de drive-off te komen. Chardon hield slechts 0,44 seconden over op Michael Brauchle.

Drive-off

In de drive-off moest Chardon de tijd zetten. Nu viel er één balletje en de eindtijd werd 303,53 seconden. Vervolgens stelde Boyd Exell orde op zaken door een snelle foutloze ronde met zijn vierspan en de te kloppen tijd werd 287,48 seconden. Glenn Geerts kon zijn goed prestatie uit de eerste ronde niet herhalen. Hij reed twee balletjes van de kegels en kreeg acht strafseconden aan zijn broek. De eindtijd van 292,99 was wel goed voor de tweede plek.

Vanmiddag is de finale in Stockholm waarin Boyd Exell als laatste van start mag. Behalve in 2013 won Exell alle WB kwalificaties in Zweden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl