Boyd Exell troeft Chardon en De Ronde af in eerste omloop WB mennen Maastricht

Vierspanrijder Boyd Exell kreeg gisteravond het publiek in het MECC op de banken. Met twee sublieme snelle en foutloze rondes won de regerend Wereldkampioen de eerste omloop van de World Cup in Maastricht. Net als een week geleden in Lyon versloeg Exell IJsbrand Chardon en Koos de Ronde die allebei met hun span balletjes van de kegels tikten.