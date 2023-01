Bram Chardon: ‘Coachingproject leidde tot sportief succes, teamgoud’

NRC liet aan het einde van 2022 tien Europese of Wereldkampioenen aan het woord over hun prestaties het afgelopen jaar. Bram Chardon was een van hen. Samen met zijn vader IJsbrand en Koos de Ronde won hij teamgoud op het WK vierspannen in Pratoni, bij Rome. "Het was echt kicken om samen met mijn vader op dat podium in Rome te staan", vertelt de 29-jariger menner.

In het artikel vertelt Bram Chardon over de sterke band met zijn vader, zowel privé als professioneel. Chardon: “Op papier zijn we elkaars concurrenten als vierspanners, maar in de praktijk voelt zijn overwinning als mijn overwinning en andersom. Al jaren doen we alles samen. We trainen samen, besluiten welke paarden we meenemen naar concoursen, wat de beste tactiek is. En we verkennen ook samen de parcoursen voorafgaand aan wedstrijden.”

Twee kampen

Chardon vertelt ook openhartig over de perikelen binnen de mensport, over het ontstaan van twee kampen, de Chardons tegen de rest. “Zo’n sterke band tussen vader en zoon in dezelfde sport heeft veel voordelen, maar ik merkte ook dat er op den duur twee kampen ontstonden in het A-kader. Het werd: mijn vader en ik los van de rest.”

Persoonlijkheidstest

Chardon: “Gelukkig heeft paardensportfederatie KNHS op tijd aan de bel getrokken. Zo van: jongens, wat is hier aan de hand? Er kwam een coach die ons een persoonlijkheidstest liet maken. Ben je een doener of ben je een denker? Waarom doe je de dingen zoals je ze doet? De uitkomsten bespraken we met elkaar. Van andere teamleden begrijp ik nu beter waarom ze handelen zoals ze handelen. Beslissingen kunnen nog steeds wrevel wekken, maar ik snap wel uit welke overwegingen ze werden genomen. Dat leidt tot meer begrip.”

Teamgoud

Hij vertelt verder: “Door het coachingproject zitten de menners, de bondscoach, de teamleider en de sportfederatie weer op één lijn. We praten makkelijker met elkaar, er is meer waardering en respect. En dat heeft geleid tot sportief succes, met de gouden teammedaille in Italië als ultiem bewijs. Het was echt kicken om samen met mijn vader op dat podium in Rome te staan.”

