Bram Chardon heerst in Leipzig

De inloopronde van de wereldbekerkwalificatie mennen in Leipzig verliep zeer goed voor Bram Chardon. Hij stuurde zijn vierspan gisteravond naar een knappe zege. In de drive-off was de menner uit Zuid-Holland de enige die de balletjes op de kegels hield. Met royaal verschil werden Glenn Geerts en Boyd Exell naar de tweede en derde plaats verwezen.

Het parcours van Jeroen Houterman bleek selectief. In de eerste omloop kon niemand foutloos blijven. Vooral IJsbrand Chardon kwam in de problemen en kreeg maar liefst 34 strafpunten aan zijn broek. De strijd ging vooral tussen Bram Chardon en Boyd Exell. Bram Chardon was snel met zijn vierspan maar liep acht strafseconden op. Hij eindigde op 153,87 seconden. ook Exell, die als laatste van start ging, kreeg twee balletjes eraf en aan de meet was hij met 154,01 amper twee tiende langzamer. Het beloofde een spannende drive-off.

De Ronde klimt naar vierde plek

In de drive-off herstelde IJsbrand Chardon zich uitstekend met een snelle tijd. Maar hij kon niet meer van de laatste plaats afkomen. Ook Koos de Ronde liet een goede drive-off zien met vier strafseconden. Hij zou uiteindelijk vierde worden.

Bram Chardon enige foutloze

De strijd ging tussen Glenn Geerts, Boyd Exell en Bram Chardon. Geerts kreeg vier straf seconden en eindigde op een totaal van 306,31. Exell kreeg in al zijn haast acht strafseconden en belandde achter de Belg met 313,44 seconden. Chardon liep een super snelle maar ook een prachtige foutloze ronde zien. Met 290,71 seconden in totaal werd hij eerste en gaat met veel vertrouwen de wereldbekerkwalificatie in die zondag tussen de middag wordt gehouden.

Klik hier voor de uitslag.